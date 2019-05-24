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/Сексуальне здоров'я

Від яких хвороб може врятувати секс: правда вас здивує

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Регулярний секс, зокрема, може допомогти в лікуванні респіраторних захворювань і мігрені, - і цьому є наукове пояснення.

Відповідне дослідження Сини Заррітан було опубліковано в журналі "Медичні гіпотези".

Відзначається, що під час збудження і оргазму в тілі людини підвищується концентрація гормонів, які покращують роботу імунної системи.

Під час оргазму ж відбувається викид адреналіну, який викликає звуження судин в носі, на статевих судинах і пенісі.

Від яких хвороб може врятувати секс: правда вас здивує

Крім того, еякуляція підсилює симпатичну нервову систему, яка активує протизастійні механізми тіла.

Навіть мастурбація може нести користь для організму, - дослідження на цю тему проводили вчені в Німеччині, які на підставі крові добровольців до і після акту самозадоволення встановили значне підвищення активності імунної системи.

Також багато людей дійсно відчувають ослаблення головного болю і полегшення симптомів застуди, зокрема, закладеності носа, після сексу.

Від яких хвороб може врятувати секс: правда вас здивує

Крім іншого, незаперечний факт, що секс під час хвороби з коханою людиною в будь-якому випадку змушує відчувати турботу про себе, що не може не грати моральним фактором одужання.

Нагадаємо, раніше британські знаменитості дуже здивували розповіддю про свій перший секс.

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