Задоволені, незважаючи на побічні ефекти: у США схвалили "віагру" для жінок

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат, що підвищує лібідо у жінок.

Препарат під торговою маркою Vyleesi від компанії AMAG Pharmaceuticals є ін'єкцією, яку слід приймати перед сексом. Про це повідомляє телеканал CNN.

Він призначений для лікування жінок у пременопаузі і з гіпоактивним розладом статевого потягу, коли відсутність інтересу до сексу може призвести до значного дистресу.

За словами прес-секретаря AMAG Сари Коннорс, продукт буде доступний у вересні, компанія ще не визначилася з цінами на нього.

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Найбільш поширеними побічними ефектами Vyleesi є нудота, головний біль і припливи. Жінки, які брали участь у клінічних випробуваннях, продовжували використовувати препарат, незважаючи на ці симптоми – для них ефект переважував проблему переносимості.

Раніше MedOboz писав, що секс може допомогти відновити будь-яку близькість, яка була порушена в результаті непорозуміння.

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