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Вчені назвали секрет якості сексу

6.7тЧитати новину російською

Дослідники з Університету Огайо дійшли висновку, що якість сексу визначається наявністю особливого типу імунних клітин (так званих тучних), які підвищують лібідо.

Вони активніше розвиваються в молодих, ніж у старих організмах, проте від їхньої кількості залежить те, чи буде людині приносити задоволення інтимне життя у зрілому віці, пише ресурс Eurek Alert.

Дослідження тучних клітин у пацюків в Університеті Огайо проводилися під керівництвом доцента психології та нейрології Кетрін Ленц. Група вчених штучно стимулювала цей тип клітин і визначила, що в цих особин сексуальна активність була набагато вищою, ніж у тих, на яких не впливали.

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Таким чином, значна роль у сприйнятті статевого життя відводиться тучним клітинам, які стимулюють гормональні сплески.

Як писав OBOZREVATEL, українська терапевт розповіла, чи є безпечним секс у воді.

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