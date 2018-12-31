Вчені назвали найпростіший замінник ''Віагри''

Підвищити лібідо без застосування фармацевтичних препаратів виявилося цілком можливо. Допомогти в цьому може чорний шоколад.

До такого висновку прийшли вчені, передає MedikForum. За їхніми даними, завдяки вживанню темного шоколаду в мозку виділяється дофамін — нейромедіатор, що викликає гарний настрій. Він же діє на центри задоволення в мозку.

Як стало відомо, всього 40 грам темного шоколаду щодня досить для того, щоб за два тижні знизити рівень стресового гормону кортизолу. У той же час темний шоколад знижує артеріальний тиск. Саме він заважає чоловікам досягати стану ерекції. Гіпертонія є одним з головних факторів еректильної дисфункції.

Крім того, чорний шоколад допомагає виробляти серотонін в організмі, який вважається натуральним афродизіаком.

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