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/Сексуальне здоров'я

Вчені назвали найпростіший замінник ''Віагри''

9.7тЧитати матеріал російською

Підвищити лібідо без застосування фармацевтичних препаратів виявилося цілком можливо. Допомогти в цьому може чорний шоколад.

До такого висновку прийшли вчені, передає MedikForum. За їхніми даними, завдяки вживанню темного шоколаду в мозку виділяється дофамін — нейромедіатор, що викликає гарний настрій. Він же діє на центри задоволення в мозку.

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Настоящий афродизиак: топ-6 эфирных масел, повышающих либидо

Як стало відомо, всього 40 грам темного шоколаду щодня досить для того, щоб за два тижні знизити рівень стресового гормону кортизолу. У той же час темний шоколад знижує артеріальний тиск. Саме він заважає чоловікам досягати стану ерекції. Гіпертонія є одним з головних факторів еректильної дисфункції.

Крім того, чорний шоколад допомагає виробляти серотонін в організмі, який вважається натуральним афродизіаком.

Сексуальне бажання

Сексуальне бажання

Medic.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені створили вакцину, здатну збільшити сексуальне бажання. Дослідники Імперського коледжу Британії з'ясували, що "гормон поцілунків" або кісспептін позитивно впливає на частини чоловічого мозку, що відповідають за сексуальне збудження

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Vel Vetok
Vel Vetok
Свіжовижатий сік селери робить диван! Пів-стакану зранку, буде диво!
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