У цьому дописі розповідаємо про неприємні новоутворення на шкірі геніталій, анусу, що з ними робити та як їм запобігти. Мова піде про папіломи.

Що викликає папіломи та бородавки:

І те, і інше викликають папіломавіруси. Їх багато, і хтось в цій великій родині більш, а хтось менш безпечний. Голчасті, округлі, чи схожі на цвітну капусту новоутворення на вульві, вагіні, анусі, а також, хоч і рідше, в ротовій порожнині, викликають папіломавіруси людини.

Більшість людей, що мали досвід незахищеного сексу (навіть без пенетрації), є носіями папіломавірусу людини (HPV, human papillomavirus). Хороші новини: більшість штамів цього вірусу гидотні, але досить не страшні. Можна бути носієм чи носійкою вірусу, і не мати жодних проявів цього. Це була нейтральна новина.

Погані новини: існують штами HPV з високою онкогенністю, і з ними пов’язують рак шийки матки, рак вульви, прямої кишки чи гортані. В гортань вірус потрапляє під час орального сексу, але це більш рідкісне явище. Знову хороші новини: віруси, що викликають шкірні новоутворення аногенітальної області не є онкогенними. Тобто ті наростання – це не рак і ним не стануть. І новини для моралістів: можна мати одного єдиного партнера чи постійного партнера, не мати сексу роками, і при цьому одного дня побачити чи, радше, намацати папіломи. Тож замість панікувати і звинувачувати себе і всіх колишніх, краще зверніться до лікаря.

Як віруси потрапляють в організм:

Отже, HPV потрапляє до нас при контакті геніталій, а також при спільному користуванні секс-іграшками. Для цього інфікована людина може не мати жодних проявів. Латентний період може тривати від кількох тижнів до кількох років, чи навіть все життя. Хто від кого заразився – не визначити, застерігають медичні джерела, хоча теперішній партнер/-ка мають пройти обстеження, якщо в іншого/іншої виявилися папіломи.

Діагностика така:

Лікар бачить, і розуміє, що це папіломи. Про всяк випадок вивчати свій внутрішній світ за допомогою ПЛР-тестів не треба. Жінки мають регулярно (раз на рік-два) проходити обстеження цервікального каналу, тобто шийки матки і її отвору (пап-тест на атипові клітини), і за потреби мазок цервікального каналу аналізують на наявність ДНК папіломавірусів.

Їх дуже багато, тож передусім шукають високо онкогенні штами і видихають з помірним полегшенням, коли їх не знаходять. Джерела зазначають, що чоловіки, що мають секс з чоловіками, можуть зробити мазок анусу і перевірити наявність високо онкогенних вірусів, якщо така потреба є (щось не так). Ще раз: ви не шукаєте віруси (ймовірно, вони там є), ви стежите, щоби все було гаразд із цервікальним епітелієм чи прямою кишкою. Особливо уважними слід бути людям із ВІЛ/СНІДом чи ослабленою імунною системою (тривалою імуносупресією, чи просто вагітним жінкам). Це не означає, що потрібно дуже перейматися, а передусім проходити планові огляди.

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Ілюстрація

Як же ж лікуватися:

Ми наводимо ліки, але не для самолікування. Лише для того, щоби в разі призначення чогось іншого і відомо, що неефективного, ви не гаяли час і гроші. Дуже хороший огляд лікування читайте тут: Обережно, ілюстрації можуть засмутити.

Лікар має призначити аналіз на інші хвороби, що передаються статевим шляхом, дізнатися щодо алергії на анестетики (це знадобиться при видаленні папілом), діабету (це стан певної імуносупресії) і запитати, чи лікували ви таке раніше і як саме.

Попереджати попередніх партнерів не треба. А ось лікарям варто дати письмове пояснення пацієнту щодо його/її стану та лікування, і запевнити, що це не кінець світу і статевого життя, це досить непогано лікується. Також пацієнтам варто покинути куріння. Не тому, що це загальна порада зі здорового способу життя, а тому, що курці гірше піддаються лікуванню.

Якщо наростів п’ять чи менше, краще їх видалити механічно одразу, і пройти двомісячний курс локальної імунотерапії. Якщо їх понад п’ять, то спершу йде два місяці імунотерапії, потім видалення всього, що лишилося, у найоптимальніший спосіб, із подальшим циклом імунотерапії. В обох випадках, якщо є рецидиви, їх одразу видаляють. Людям з імунодефіцитними станами можуть знадобитися триваліші періоди терапії.

М’які некератинизовані папіломи добре піддаються лікуванню подофілотоксином і трихлороцтовою кислотою. Вони, умовно кажучи, засихають і відпадають. Подофілотоксином обробляють уражені ділянки двічі на день упродовж трьох днів, потім роблять перерву на 4 дні, і знову починають лікування. Так 4-5 циклів. Трихлороцтовою кислотою обробляє кондиломи лише лікар. Це не для лікування вдома, і не для великих ділянок.

Кератинізовані утворення краще лікувати кріотерапією, вирізанням, електрокоагуляцією і трихлороцтовою кислотою. Кріотерапію повторюють щотижня чотири рази. Лазерне лікування доцільно для лікування великих чи анатомічно складних ділянок.

Іміквімод – діюча речовина кількох досить дорогих кремів. Вона підходить для лікування обох типів папілом. Лікування кремами з іміквімодом триває до 16 тижнів, наносити крем слід через день. Зважайте, що ця мазь знижує ефективність бар’єрної контрацепції. Іміквімод сприяє виділенню інтерферону-альфа та фактору некрозу пухлин – компонентів противірусного і протипухлинного імунітету. Інші ліки такого ж типу – це мазі з сінекатехінами: поліфенолами зеленого чаю. Вони також спиняють поділ клітин, і лікувати ними слід 16 тижнів щодня. Ефективність не є 100%, і можливі рецидиви та побічні ефекти. Більше жодні ліки, що так чи інак впливають на імунну відповідь, протоколи навіть не згадують.

Вагітним жінкам не можна лікувати аногенітальні папіломи лікарськими препаратами, бо подофілотоксин і іміквімод є тератогенними (тобто можуть викликати вади розвитку у плоду). Під час лактації також не можна їх використовувати (щодо іміквімоду даних нема, подофілотоксин не радять). Якщо є потреба, то папіломи видаляють кріодеструкцією, лазером чи операційно. Кесарів розтин робити не потрібно.

У третини пацієнтів папіломи минають самі. Більшість ліків чи заходів, на жаль, не гарантують відсутності рецидиву чи відсутності побічних реакцій. Але краще лікувати, ніж страждати.

Facebook Уляни Супрун

Як можна запобігти появі папілом:

Найкращий спосіб запобігти зараженню HPV – це не целібат і не перевірка партнерів, а вакцинація в підлітковому віці, в 11-12 років, але можна і з 9 років. Якщо він уже позаду, жінки можуть здати мазок та ПЛР-аналіз тих штамів вірусу, проти яких захищає вакцина. Так ви збагнете, чи варто робити щеплення, чи уже ні. Воно не входить до плану календарних і безоплатних щеплень, і досить дороге.

Інший спосіб, який не втрачає своєї актуальності все життя, – це бар’єрна контрацепція.

Тепер про сумне. Про рак. Рак шийки матки другий за поширеністю тип пухлин серед жінок. Саме жінки ризикують передусім, бо онкогенна активність папіломавірусу (наскільки його гени, що змушують клітини ділитися, будуть дієвими) залежить від жіночих гормонів естрогенів.

Високо онкогенними є типи 6, 11, 16 та 18. Різні типи раку: вагінальний, вульварний, анальний, прямої кишки, цервікальний та гортані в різних пропорціях викликають різні типи папіломавірусу, зокрема, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59. Більшість випадків раку шийки матки по всьому світу пов’язано з типами 16 і 18.

Ерозія шийки матки, яку побачили при кольпоскопії, не означає, що це рак, чи його початок. Це цілком природний стан, що не потребує втручання, лише спостереження. Підозра на передраковий стан може виникнути лише на основі цитологічного тесту (Папаніколау, чи Пап-тест). Лише якщо підтверджені атипові зміни в епітелії шийки матки, може бути проведена операція зі знищення таких клітин лазером, електрокоагуляцією чи іншими методами.

Гидотна бородавка може з’явитися одного дня на геніталіях. Краще не соромитися цього незручного питання, і мерщій йти до лікаря. Як ви зрозуміли, що менше папілом, то легше їх лікувати. Якщо чекати, є шанс, що їх побільшає, а не навпаки.

Не бійтеся видалення, і не покладайтеся на сумнівне лікування народними способами та не рекомендованими протоколами ліками. Ви можете захистити себе і своїх дітей від кількох типів раку, пов’язаних із папіломами. Для цього потрібні вакцинація, захищений презервативом секс, і планові огляди у гінеколога для жінок.

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