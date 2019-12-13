Україна в топ-20! Опубліковано рейтинг PornHub

Порносайт Pornhub підвів підсумки 2019 року, підрахувавши статистику і назвавши тренди на ресурсі. В цьому році Україна увійшла в топ-20 країн за кількістю переглядів. Найчастіше українці дивилися порно в категорії хентай.

За рік сайт з "полуничкою" відвідували 42 млрд разів! Це приблизно 115 млн відвідувань щодня. Відомо, що попит народжує пропозицію, і порноіндустрія теж не відставала. На сайт Pornhub було завантажено рекордну кількість відео – більше 6,8 млн роликів. Якщо скласти їх тривалість, то ми отримаємо близько 170 років!

Статистика Pornhub за кількістю переглядів pornhub.com

Річна статистика Pornhub pornhub.com

Також за кількістю переглядів Україна в цьому році обігнала Росію. За це "досягнення" українців затролили у випуску Телебачення Торонто.

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