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/ Сексуальне здоров'я

Україна в топ-20! Опубліковано рейтинг PornHub

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Порносайт Pornhub підвів підсумки 2019 року, підрахувавши статистику і назвавши тренди на ресурсі. В цьому році Україна увійшла в топ-20 країн за кількістю переглядів. Найчастіше українці дивилися порно в категорії хентай.

За рік сайт з "полуничкою" відвідували 42 млрд разів! Це приблизно 115 млн відвідувань щодня. Відомо, що попит народжує пропозицію, і порноіндустрія теж не відставала. На сайт Pornhub було завантажено рекордну кількість відео – більше 6,8 млн роликів. Якщо скласти їх тривалість, то ми отримаємо близько 170 років!

Статистика Pornhub за кількістю переглядів

Статистика Pornhub за кількістю переглядів

pornhub.com

Річна статистика Pornhub

Річна статистика Pornhub

pornhub.com

Також за кількістю переглядів Україна в цьому році обігнала Росію. За це "досягнення" українців затролили у випуску Телебачення Торонто.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
порно
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