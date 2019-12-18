Тренування для оргазму: названі вправи, які поліпшать секс

Хороший секс – запорука міцних стосунків у парі: зблизить, помирить, заспокоїть і зарядить. І важливо, щоб від процесу отримували задоволення обидва партнера, а не хтось один.

Але часто буває так, що партер приходить до фінішу, а його жінка залишається "в прольоті". І часто винен в цьому не чоловік (мовляв "скоростріл" або "грає в один ворота"), а в самій партнерці, яка просто не може дійти до оргазму.

Іноді причина того криється в психічних або фізіологічних проблемах жінки, але частіше за все – в банальному зниженні чутливості, зокрема, в області "пікантних" зон. І якщо в перших двох випадках допоможуть тільки лікарі, то в третьому на виручку прийдуть регулярні заняття інтимною гімнастикою.

MedOboz підготував для вас комплекс спеціальних вправ на кожен день, які допоможуть підвищити чутливість і істотно покращити сексуальне життя.

Встаньте рівно, руки на поясі, куприк підкрутіть всередину. Тепер плавно відведіть таз вперед, затримайтеся на дві секунди і поверніться в початкове положення. Потім відведіть таз назад, також затримайтеся і поверніться в ВП. Повторіть вправу близько 10 разів, поки не відчуєте повну легкість рухів.

ІП – як і в попередній вправі, коліна "м'які" (можна злегка зігнути). Робіть кругові рухи тазом і стегнами спочатку за годинниковою стрілкою, потім - проти. Слідкуйте при цьому, що коло повинні "малювати" саме таз і стегна, а не торс і грудна клітка. Повторіть по 15 разів в кожну сторону – поки не піде скутість в нижньому відділі хребта.

Знову ж, стоячи, протягом 10 секунд швидко стискайте і розтискайте інтимні м'язи (промежини і ануса). Потім півхвилини відпочиньте і повторіть все ще тричі. Через тиждень (коли м'язи звикнуть до такого навантаження) додайте по 5 секунд виконання до кожного підходу. Періодично збільшуйте тривалість виконання вправи, доводячи кожен сет до хвилини.

Все ще стоїмо. Спина рівна, куприк "дивиться" в підлогу, коліна – "м'які". На вдиху до упору напружте ноги, стегна, сідниці і промежину. Затримайтеся так на 15 секунд, потім розслабте м'язи на 30 секунд і повторіть все ще 5 разів.

Стоячи "солдатиком" (ноги разом, спина рівна, руки вздовж тіла), напружуйте інтимні м'язи, але не відразу до упору, а поступово, підсилюючи напругу з кожним вдихом. Коли досягнете піку напруги, також поступово починайте їх розслабляти. Повторіть все не менше 5 разів.

Тепер можна і прилягти. Отже, ляжте на спину, ноги зігніть і злегка розведіть на ширину плечей, стопи на підлозі. Притисніть сідниці і поперек до підлоги. Плавно напружте і "розтягніть" м'язи тазу, затримайтеся так на пару секунд, потім розслабтеся. Повторіть все 10 разів.

ІП – як в попередній вправі. Не відриваючи стопи і плечі від підлоги, тягніться тазом до стелі, затримуючись в крайній точці на 3 секунди (при цьому стежте, щоб таз і стегна піднімалися вгору за рахунок сідничних м'язів, а не преса) і опустіться у вихідне положення. Повторіть все 15 разів.

Важливий нюанс!

Не починайте виконувати ці вправи, якщо вам хочеться в туалет. Спершу справьтесь нужду, потім починайте тренування, інакше виконання вправ може спровокувати дискомфорт або біль.

Крім того, якщо під час тренування у вас виникають неприємні відчуття (тягне всередині, виник різкий біль в попереку і т.д.), краще зупинитися і проконсультуватися з лікарем.

Також краще порадитися з лікарем перед початком тренувань, якщо ви вагітні, нещодавно перенесли хірургічні втручання "по-жіночому" або у вас діагностували якесь гінекологічне захворювання.

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