Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Сексуальне здоров'я

Тренування для оргазму: названі вправи, які поліпшать секс

1.6т
Читати матеріал російською

Хороший секс – запорука міцних стосунків у парі: зблизить, помирить, заспокоїть і зарядить. І важливо, щоб від процесу отримували задоволення обидва партнера, а не хтось один.

Але часто буває так, що партер приходить до фінішу, а його жінка залишається "в прольоті". І часто винен в цьому не чоловік (мовляв "скоростріл" або "грає в один ворота"), а в самій партнерці, яка просто не може дійти до оргазму.

Іноді причина того криється в психічних або фізіологічних проблемах жінки, але частіше за все – в банальному зниженні чутливості, зокрема, в області "пікантних" зон. І якщо в перших двох випадках допоможуть тільки лікарі, то в третьому на виручку прийдуть регулярні заняття інтимною гімнастикою.

MedOboz підготував для вас комплекс спеціальних вправ на кожен день, які допоможуть підвищити чутливість і істотно покращити сексуальне життя.

Новини
Секс під час "червоних днів": лікар дала інтимну пораду жінкам

  • Встаньте рівно, руки на поясі, куприк підкрутіть всередину. Тепер плавно відведіть таз вперед, затримайтеся на дві секунди і поверніться в початкове положення. Потім відведіть таз назад, також затримайтеся і поверніться в ВП. Повторіть вправу близько 10 разів, поки не відчуєте повну легкість рухів.

  • ІП – як і в попередній вправі, коліна "м'які" (можна злегка зігнути). Робіть кругові рухи тазом і стегнами спочатку за годинниковою стрілкою, потім - проти. Слідкуйте при цьому, що коло повинні "малювати" саме таз і стегна, а не торс і грудна клітка. Повторіть по 15 разів в кожну сторону – поки не піде скутість в нижньому відділі хребта.

  • Знову ж, стоячи, протягом 10 секунд швидко стискайте і розтискайте інтимні м'язи (промежини і ануса). Потім півхвилини відпочиньте і повторіть все ще тричі. Через тиждень (коли м'язи звикнуть до такого навантаження) додайте по 5 секунд виконання до кожного підходу. Періодично збільшуйте тривалість виконання вправи, доводячи кожен сет до хвилини.

  • Все ще стоїмо. Спина рівна, куприк "дивиться" в підлогу, коліна – "м'які". На вдиху до упору напружте ноги, стегна, сідниці і промежину. Затримайтеся так на 15 секунд, потім розслабте м'язи на 30 секунд і повторіть все ще 5 разів.

  • Стоячи "солдатиком" (ноги разом, спина рівна, руки вздовж тіла), напружуйте інтимні м'язи, але не відразу до упору, а поступово, підсилюючи напругу з кожним вдихом. Коли досягнете піку напруги, також поступово починайте їх розслабляти. Повторіть все не менше 5 разів.

  • Тепер можна і прилягти. Отже, ляжте на спину, ноги зігніть і злегка розведіть на ширину плечей, стопи на підлозі. Притисніть сідниці і поперек до підлоги. Плавно напружте і "розтягніть" м'язи тазу, затримайтеся так на пару секунд, потім розслабтеся. Повторіть все 10 разів.

  • ІП – як в попередній вправі. Не відриваючи стопи і плечі від підлоги, тягніться тазом до стелі, затримуючись в крайній точці на 3 секунди (при цьому стежте, щоб таз і стегна піднімалися вгору за рахунок сідничних м'язів, а не преса) і опустіться у вихідне положення. Повторіть все 15 разів.

Новини
Не тільки задоволення: вчені назвали корисні властивості сексу

Важливий нюанс!

Не починайте виконувати ці вправи, якщо вам хочеться в туалет. Спершу справьтесь нужду, потім починайте тренування, інакше виконання вправ може спровокувати дискомфорт або біль.

Крім того, якщо під час тренування у вас виникають неприємні відчуття (тягне всередині, виник різкий біль в попереку і т.д.), краще зупинитися і проконсультуватися з лікарем.

Також краще порадитися з лікарем перед початком тренувань, якщо ви вагітні, нещодавно перенесли хірургічні втручання "по-жіночому" або у вас діагностували якесь гінекологічне захворювання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які дорослі "забави" можуть коштувати вам здоров'я.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини