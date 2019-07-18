Ерекція як в 16: експерти попередили про небезпеку

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) попередило американців про небезпеку використання препарату Big Penis при імпотенції.

Продукт рекламується як натуральний чоловічий сексуальний стимулятор, його можна придбати в інтернеті без рецепту. Про це повідомляє Daily Mail.

Незважаючи на заяви виробника про безпеку лікарського засобу, інспектори FDA виявили, що таблетки, які продаються по всьому світу, містять незазначений в інструкції силденафіл. Це активний компонент віагри, який вимагає призначення лікаря. Силденафіл сприяє розширенню кровоносних судин для поліпшення притоку крові до статевого члена.

FDA time.com

Big Penis dailymail.co.uk

На думку експертів, цей потужний інгредієнт може знизити кров'яний тиск до небезпечного рівня і призвести до тяжких наслідків для користувачів з діабетом або хворобами серця.

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Раніше MedOboz писав, що вживання марихуани пов'язано зі зменшенням кількості сперматозоїдів, ускладненою овуляцією і зниженням ймовірності зачаття, що може серйозно вплинути на чоловічу і жіночу фертильність.

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