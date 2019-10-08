Можна чи не можна? Супрун розповіла всю правду про секс під час вагітності

Жінка на будь-якому терміні вагітності може займатися сексом у разі відсутності протипоказань.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Протипоказаннями, як уточнила вона, можуть бути:

проблеми з шийкою матки (цервікальна недостатність, коли є ризик відкриття цервікального каналу);

високий ризик викидня або передчасних пологів;

багатоплідна вагітність;

Рlacenta previa – коли плацента закриває цервікальний канал і є ризик її розриву;

низьке розташування плаценти в матці або наявність гематоми;

передчасні пологи в анамнезі;

вагінальні кровотечі та підтікання навколоплідних вод.

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Ілюстрація

Супрун також наголосила на важливості обопільного бажання близькості та вибору пози. "Може заважати не тільки животик. Збільшуються і стають дуже чутливими груди, тому може бути боляче в положенні чоловік зверху. Глибокі проникнення можуть бути болісними, тож будьте уважні до сигналів партнерки", – написала вона.

Ексміністрка додала, що ембріон захищений амніотичною рідиною, маткою, слизовою пробкою в цервікальному каналі, тому пенетрація під час сексу йому не зашкодить. Скорочення матки під час оргазму також не можуть викликати передчасні пологи.

"Під час вагітності потрібно бути особливо пильними із захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Вагітність не означає, що можна забути про контрацепцію", – додала Супрун.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на тлі обговорення пікантного інциденту з народним депутатом від "Опозиційної платформи – за життя" Іллею Кивою Уляна Супрун розповіла українцям правду про мастурбацію.

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