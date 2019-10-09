Під час вагітності можна займатися сексом. На цьому можна було би пост і завершити. Але ніт.

На всіх термінах вагітності можна і навіть треба займатися вагінальним сексом, якщо збігаються всі умови.

Немає протипоказань.

Ними можуть бути проблеми із шийкою матки (цервікальна недостатність, коли є ризик відкриття цервікального каналу), високий ризик викидню чи передчасних пологів. Багатоплідна вагітність. Рlacenta previa – коли плацента закриває цервікальний канал і є ризик її розриву. Просто низьке розташування плаценти в матці чи наявність гематоми. Передчасні пологи в анамнезі. Вагінальні кровотечі та підтікання навколоплідних вод.

Ви обоє цього хочете.

Під час вагітності в багатьох жінок підвищується лібідо і чуттєвість, але якщо цього не сталося – все теж гаразд. Пам’ятайте про взаємну активну згоду.

Поза комфортна.

Може заважати не лише животик. Збільшуються і стають дуже чутливими груди, тому може бути боляче в положенні чоловік зверху. Глибокі проникнення можуть бути болісними, тож будьте уважні до сигналів партнерки.

Ембріон захищений амніотичною рідиною, маткою, слизовим корком у цервікальному каналі, тому пенетрація під час сексу йому не зашкодить. Навіть скорочення матки під час оргазму не можуть викликати передчасні пологи. Інколи вагітні першою дитиною чи їхнє тривожне оточення сприймають тренувальні перейми – скорочення Брекстона-Гікса – за “гіпертонус” і причину для “збереження” та повного спокою. Не бійтеся – це природне закономірне явище, і після нетривалого “затвердіння” живота настане розслаблення.

Під час вагітності потрібно бути особливо пильними із захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Вагітність не означає, що можна забути про контрацепцію. Відмовитися від бар’єрної контрацепції (презервативу) можна в тому разі, якщо ви обоє не маєте жодної активної хвороби, як-от прояв генітального герпесу, і точно підтримуєте моногамні стосунки.

FB Уляни Супрун

Якщо хтось із партнерів має хворобу, що передається статевим шляхом, є сумніви щодо вірності чи стосунки відкриті, або в жінки з’явився новий партнер, презерватив обов’язковий. Життя різноманітне, тож краще знати, як діяти в будь-якій ситуації і нікого не засуджувати. Пам’ятайте, також, про те, що і оральний, і анальний секс також можуть призвести до зараження, а щоб цього не сталося, користуйтеся спеціальними серветками, або просто стоматологічними (dental dam).

Якщо ви чекаєте на дитину, ознайомтеся із американським протоколом ведення вагітності. Він близький до нашого і дуже чіткий.

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