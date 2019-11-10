Секс під час "червоних днів": лікар дала інтимну пораду жінкам

Головними умовами сексу під час менструації є обопільне бажання партнерів, безпека для здоров'я і дотримання гігієни.

Про це розповіла сексолог Оксана Єфремова, передають "Факти ICTV". Лікар зазначила, що багато жінок уникають сексу під час місячних, причому з різних причин.

"Жінка може відмовлятися від сексу в "ці" дні через те, що для неї це брудно, некрасиво, інші вважають, що це шкідливо для здоров'я, а третім просто не хочеться в цей період інтиму", – сказала вона.

Займатися сексом не варто в дні рясних кровотеч. Також важливо не використовувати перевернуті пози, коли таз знаходиться вище голови.

"І, звичайно ж, використовуйте презерватив, оскільки в ці дні жінки набагато вразливіші до інфекцій", – порадила експерт.

Вона також підкреслила, що перед статевим контактом жінка і партнер повинні обстежитися на різні інфекції.

Краще, за її словами, займатися коханням у душі або використовувати спеціальні м'які тампони для сексу, деякі види менструальних чаш.

Ілюстрація Medium

Як повідомляв OBOZREVATEL, регулярний секс сприяє продовженню життя після інфаркту міокарда. Такими є результати дослідження, проведеного ізраїльськими медичними дослідниками в Тель-Авівському університеті та медичному центрі Шаарей Цедек.

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