Секс на пляжі та поцілунки з незнайомцями: топ найшкідливіших "дорослих" вподобань

Ідей для отримання яскравих відчуттів і задоволення від сексу безліч, а рамки дозволеного для пар стають все розмитішими. Але лікарі попереджають, що не завжди це того варте.

Деякі сексуальні втіхи здатні і нашкодити здоров'ю навіть з першого, "пробного" разу.

МедОбоз з'ясував, від яких сексуальних ідей варто відмовитися заради збереження доброго самопочуття.

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"Гаряча" ванна

Свічки, тепла ванна – ідеальна романтична атмосфера для закоханої пари. Тільки ось до плотських утіх під час водних процедур медики віддаватися не рекомендують.

Річ у тім, що секс у водному середовищі може мати наслідки для обох партнерів через те, що вода вимиває природну змазку. Від цього секс із проникненням завдає дискомфорту і ймовірних травм статевих органів.

Секс на пляжі

У фільмах для дорослих секс на узбережжі виглядає дуже красиво, романтично, збуджувально. Тільки у житті він може принести розчарування: якщо ви вирішили піддатися пристрасті просто на піску, то найімовірніше незручність від потрапляння піщинок куди не слід зведуть нанівець усю пристрасть.

Крім того, завжди треба пам'ятати, що в піску оселилися безліч збудників різних інфекцій, які з легкістю можуть підселитися у ваш організм у процесі втілення ваших сексуальних фантазій.

Анальні втіхи

Як свідчить статистика, анальний секс практикується багатьма парами. Так, близько 70% партнерів хоча б раз пробували його, 30% – практикує регулярно.

Тільки от лікарі рекомендують не захоплюватися. Сама по собі пряма кишка не пристосована до цього – в ній не виробляється лубрикант і вона набагато сприйнятливіша до травм.

Більше того, найчастіше анальний секс є незахищеним, що підвищує ризик зараження різними інфекціями, що передаються статевим шляхом.

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Стиммінг

Для дорослої людини самостимуляція часто стає надійним методом "випустити" пар за відсутності постійного статевого партнера. Однак зловживати будь-якими методами стимуляції медики не рекомендують. Річ у тім, що при самозадоволенні стимуляція на ерогенні зони може відрізнятися від тієї, яка відбувається при класичному статевому акті (за участю двох партнерів), тому в майбутньому традиційний секс може перестати приносити задоволення.

Це загрожує не тільки зіпсованими стосунками, а й розвитком депресивних станів.

Оральні пестощі "за знайомство"

Вважається, що оральний секс – найбезпечніший, тому багато хто, не замислюючись, віддається подібним пестощам із малознайомими партнерами. Насправді ж його безпека перебільшена, й іноді оральний секс може бути небезпечнішим за традиційним (хоча б навіть тому, що у другому випадку перешкодою для хвороб може стати презерватив).

Річ у тім, що збудники деяких захворювань живуть на слизовій оболонці рота, тому легко можуть переселитися на статеві органи і навпаки. До таких належить вірус папіломи людини, герпес, гонорея, сифіліс тощо. Тому не варто нехтувати власним здоров'ям, довірившись партнеру, в якому ви не можете бути впевненим.

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