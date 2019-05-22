Примирливий секс визнали найкращим

Сварки обов'язково віддаляють партнерів один від одного в емоційному плані, секс же може допомогти відновити будь-яку близькість, яка була порушена в результаті непорозуміння.

Про це повідомляє The Sun.

psy-practice.com

Дослідження, проведене ізраїльським університетом Бар-Ілан, показало, що емоційні перепалки спонукають багатьох партнерів до бажання зайнятися сексом. Однак це найкраще зробити, коли суперечка буде вирішена. Такий підхід може бути дієвою формою терапії для вирішення конфлікту.

vokrugsveta.ua

Експерти вважають, що наша потреба в примирливому сексі повністю бере початок від наших інстинктів виживання, оскільки суперечка викликає страх і хвилювання, збільшуючи приплив крові до інтимних ділянок тіла.

Саме це робить сексуальний акт більш приємним. Є думка, що емоційно насичений секс може викликати кращі оргазми.

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