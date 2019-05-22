Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Сексуальне здоров'я

Примирливий секс визнали найкращим

865Читати матеріал російською

Сварки обов'язково віддаляють партнерів один від одного в емоційному плані, секс же може допомогти відновити будь-яку близькість, яка була порушена в результаті непорозуміння.

Про це повідомляє The Sun.

Примирливий секс визнали найкращим

psy-practice.com

Дослідження, проведене ізраїльським університетом Бар-Ілан, показало, що емоційні перепалки спонукають багатьох партнерів до бажання зайнятися сексом. Однак це найкраще зробити, коли суперечка буде вирішена. Такий підхід може бути дієвою формою терапії для вирішення конфлікту.

Примирливий секс визнали найкращим

vokrugsveta.ua

Експерти вважають, що наша потреба в примирливому сексі повністю бере початок від наших інстинктів виживання, оскільки суперечка викликає страх і хвилювання, збільшуючи приплив крові до інтимних ділянок тіла.

Саме це робить сексуальний акт більш приємним. Є думка, що емоційно насичений секс може викликати кращі оргазми.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини