Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Сексуальне здоров'я

Преимущества применения Аваналава при терапии эректильной дисфункции

557
Читати матеріал російською

Среди множества патологий у мужчин одно из ведущих мест занимает эректильная дисфункция. Она не представляет угрозы для жизни, однако оказывает значительное влияние на ее качество. Чаще всего развитие этого нарушения происходит в пожилом возрасте, что связано преимущественно с сопутствующими болезнями.

Также отмечается рост числа молодых людей, которые обращаются к врачу по поводу данной патологии. Основными причинами дисфункции у этой возрастной категории мужчин считается нерациональное питание, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни.

Существующая ситуация порождает высокий спрос на качественные лекарственные средства, которые могут применяться для лечения эректильной дисфункции любой этиологии и тяжести течения. Сегодня препаратами выбора являются ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE-5). На протяжении последних 25 лет их свойства улучшались, это относится к удобству применения, эффективности и безопасности.

Аванафил (TA-1790) относится к числу новых ингибиторов PDE-5. Вещество разработано компанией VIVUS Inc. (Mountain View, CA, USA) и входит в состав препарата Аваналав.

Его отличает улучшенный фармакологический профиль, хорошая переносимость и высокая эффективность.

В зависимости от показаний аванафил может использоваться длительно или по требованию. Постоянная терапия наиболее оправдана в случаях, если эпизодическое применение препарата оказывается малоэффективным.

В отличие от большинства предшественников, Аваналав при продолжительном использовании развитие нежелательных побочных явлений вызывает крайне редко, что подтверждено результатами многих клинических испытаний. Есть данные о том, что длительная терапия оказывается эффективной в случаях, когда прием ингибиторов ФДЭ-5 по требованию к желаемому результату не приводил.

Для выявления причины нарушения и уточнения диагноза необходимо обратиться к врачу. Мужчинам предлагается пройти тест – Международный Индекс Эректильной Дисфункции, позволяющий провести первичную оценку ситуации и определить возможные пути решения. В зависимости от собранного анамнеза терапевт может направить для дальнейшего обследования к урологу, андрологу или сексопатологу.

Аванафил отличается широким интервалом действия, в среднем он составляет от 15-30 минут до 6 часов. Это позволяет мужчине при планировании сексуального контакта чувствовать себя более комфортно и расковано. Наиболее востребована уверенность в себе при психогенной этиологии заболевания. В этом случае нарушения обычно связаны не с физиологическими причинами, а с психологическими – стрессом, негативными воспоминаниями, неудачным сексуальным опытом.

Препарат имеет благоприятный фармакологический профиль. Если нет относительных противопоказаний, его обычно назначают сразу в максимальной суточной дозе 200 мг. Рекомендуется соблюдать интервал с приемом пищи: оптимальным считается время приема препарата за 30-45 минут до еды либо спустя 2 часа после нее.

Во многих современных научных работах аванафил рассматривается как препарат первой линии не только вследствие высокой эффективности, но и благодаря хорошей переносимости при эпизодическом и длительном применении. Чаще всего мужчины жалуются на головную боль, покраснение лица, заложенность носа, нарушения зрения, при этом побочные явления проявляются в легкой форме и отмены терапии не требуют.

Одним из немаловажных факторов эффективного лечения является своевременное обращение к врачу. В большинстве случаев эректильная дисфункция не является монозаболеванием, а возникает как следствие других болезней, что требует длительной и дорогостоящей диагностики. Аваналав может применяться в сочетании с препаратами от основных болезней, при этом не рекомендован его одновременный прием с алкоголем.

У молодых людей без серьезных патологий прием аванафила следует дополнять другими методами. В первую очередь это относится к изменению питания: диета должна быть направлена на снижение доли жиров и углеводов и увеличение – белков. Также важное значение имеет ежедневная физическая активность.

Если эректильная дисфункция носит психогенный характер, важным дополнением терапии является психологическая помощь, направленная на пересмотр самооценки, избавление от страхов и неуверенности в себе. Для восстановления отношений с партнером может потребоваться консультация семейного психотерапевта.

Аваналав является современным препаратом, который применяется не только как эффективное средство лечения нарушений эрекции, но и используется при некоторых урологических патологиях. И в том и другом случае он имеет ограниченный круг противопоказаний и высокий профиль безопасности.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Сексуальне здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини