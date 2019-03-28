Популярний серед жінок препарат визнали небезпечним для життя

У Німеччині популярний протизаплідний засіб "Жанін" визнали небезпечним для здоров'я.

У таблетках знайшли речовини, які в 1,6 рази підвищують ризик розвитку венозної тромбоемболії, передають "АіФ в Україні".

В медичному препараті знайшли підвищену концентрацію в оральній контрацепції з'єднань діеногестана і етілестрадіола. Вчені відзначили, ці компоненти можуть спровокувати закупорки судин і наступ тробоемболіі, яка призводить до інфаркту.

Експерти пояснили, що препарат користується великою популярністю серед жінок пострадянського простору. Контрацептив "Жанін" запобігаєнебажаній вагітності, нормалізує рівень гормонів в крові і не додає зайву вагу.

Однак вчені відзначають, що "Жанін" особливо небезпечний в перший рік прийому.

Протизаплідний засіб "Жанін"

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