Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Сексуальне здоров'я

Популярний серед жінок препарат визнали небезпечним для життя

1.2тЧитати матеріал російською

У Німеччині популярний протизаплідний засіб "Жанін" визнали небезпечним для здоров'я.

У таблетках знайшли речовини, які в 1,6 рази підвищують ризик розвитку венозної тромбоемболії, передають "АіФ в Україні".

В медичному препараті знайшли підвищену концентрацію в оральній контрацепції з'єднань діеногестана і етілестрадіола. Вчені відзначили, ці компоненти можуть спровокувати закупорки судин і наступ тробоемболіі, яка призводить до інфаркту.

Новини
Вчені довели, що голодування продовжує життя

Експерти пояснили, що препарат користується великою популярністю серед жінок пострадянського простору. Контрацептив "Жанін" запобігаєнебажаній вагітності, нормалізує рівень гормонів в крові і не додає зайву вагу.

Однак вчені відзначають, що "Жанін" особливо небезпечний в перший рік прийому.

Протизаплідний засіб "Жанін"

Протизаплідний засіб "Жанін"

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайдений новий спосіб підсилити чоловічу потенцію.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини