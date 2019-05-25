Пізнє батьківство небезпечне: вчені з'ясували граничний вік

Зачаття дитини від чоловіка старше 45 років пов'язане зі збільшенням ризиків для жінки та плоду.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Ратгерса в США, передає "Вести. Наука", посилаючись на Rutgers Today. Експерти проаналізували медичні та наукові відомості, отримані за останні 40 років, щоб дізнатися, як вік батьків впливає на їх фертильність (здатність створювати потомство), вірогідність зачаття і здоров'я дітей.

"Хоча загальновизнано, що фізіологічні зміни, які відбуваються у жінок після 35 років, можуть вплинути на зачаття, вагітність і здоров'я дитини, більшість чоловіків не усвідомлює, що їх вік може надавати аналогічний вплив", – відзначає співавтор дослідження Глорія Бахманн.

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Її команда встановила, що за останні 40 років лише в Сполучених Штатах кількість дітей, народжених від батьків старше 45 років, зросла на 10%. Тим часом "літній батьківський вік" часто оцінюється медиками в 35-45 років, хоча чіткого визначення цього поняття не існує.

У чоловіків у віці 45 років і старше, як з'ясували дослідники, може бути знижена фертильність. Вони піддають матерів своїх дітей ризику розвитку ускладнень вагітності, таких як гестаційний діабет, прееклампсія і передчасні пологи.

Діти батьків більш зрілого віку частіше народжуються з низькою масою тіла і мають нижчі бали за шкалою Апгар, яка використовується для швидкої оцінки стану новонародженого.

У таких немовлят вищі ризики розвитку вроджених дефектів на зразок вад серця і розщеплення піднебіння, а також вища ймовірність пізнього мертвонародження (між 28 і 36 тижнями вагітності).

Також фахівці відзначили, що в міру дорослішання у таких дітей зростала ймовірність виникнення онкологічних захворювань, аутизму, психічних і когнітивних розладів.

Вчені вважають, що це можна пояснити природними віковими змінами батьків – зниженням рівня тестостерону, погіршенням якості сперми та накопиченням "шкідливих" генетичних мутацій.

"Крім того, що "похилий" вік батька [на момент зачаття] пов'язаний із підвищеним ризиком чоловічого безпліддя, існують й інші несприятливі зміни, які можуть відбуватися зі спермою при старінні. Наприклад, так само, як люди втрачають м'язову силу, гнучкість і витривалість із віком, чоловічі сперматозоїди втрачають "профпридатність" протягом життєвого циклу", – пояснює Бахманн.

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