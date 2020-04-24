Особенности приема Аваналава по требованию и ежедневно

Эректильной дисфункцией называют неспособность получать и удерживать эрекцию, достаточную для сексуального контакта. Если нарушение возникает время от времени, это может быть связано со стрессом, ритмом жизни, неправильным питанием. Вероятнее всего, проблема разрешится сама собой после полноценного отдыха или доверительной беседы с партнершей.

Постоянно возникающее нарушение половой функции, независимо от возраста, может быть признаком развивающейся патологии, например со стороны сердечно-сосудистой или эндокринной системы. Для выяснения причины и назначения адекватного лечения следует обратиться за консультацией к врачу – терапевту, урологу, андрологу или сексопатологу.

Выбор способа терапии во многом определяется этиологией и характером течения болезни, возрастом, наличием/отсутствием сопутствующих заболеваний.

Сегодня наиболее часто применяются пероральные ингибиторы ФДЭ-5 (PDE-5). Один из современных препаратов, отличающийся улучшенным профилем безопасности и эффективности – Аваналав (действующее вещество – аванафил). Его можно принимать по требованию или постоянно. Чаще всего этот выбор остается за пациентом, и только в редких случаях врач может рекомендовать разовый прием, что связано с некоторыми патологиями, в частности с хронической почечной недостаточностью.

Большинство мужчин прием ингибиторов PDE-5 по требованию выбирают из-за желания избежать развития побочных эффектов – головной боли, покраснения лица, нарушения зрения. Согласно результатам многочисленных исследований, это опасение необоснованно. Аванафил относится к последнему поколению этой группы средств, благодаря высокой безопасности нежелательные явления на фоне его применения развиваются в крайне редких случаях, и от способа применения препарата частота их возникновения практически не зависит.

Аваналав может применяться в дозе 50, 100 и 200 мг. Согласно полученным данным теста GEAQ (Глобальной оценки эффективности), наилучшие результаты при применении по требованию отмечаются при использовании дозы 100 и 200 мг. Возникающие побочные реакции в большинстве случаев носят невыраженный характер и отмены терапии не требуют.

К числу наиболее важных факторов, которые характеризуют успешное лечение нарушения эрекции, относят естественность полового акта. Если ее достичь невозможно, пациенты от терапии часто отказываются. Необходимость постоянно помнить о медикаментозном подкреплении перед половым актом негативно отражается на самооценке мужчины. Также часто такое положение затрагивает самолюбие партнерши.

В таких случаях, если нет абсолютных противопоказаний к системному приему ингибиторов PDE-5, предпочтительнее принимать препарат ежедневно. Чаще всего аванафил назначают в суточной дозе 50 или 100 мг. Как правило, этого достаточно для проведения как запланированного, так и спонтанного полового акта.

Основываясь на результатах многих исследований можно сделать вывод, что для большинства мужчин наиболее важным является не столько спонтанность или длительность действия препарата, сколько обеспечение твердости эрекции.

Анализ эффективности лечения принято оценивать по международному индексу эректильной функции. При применении Аваналава достоверно отмечено улучшение качества эрекции и сексуальной жизни в целом. Также нередки случаи, когда мужчины по прошествии времени возвращаются к нормальной сексуальной жизни без медикаментозной стимуляции. Обычно это наблюдается у молодых пациентов на фоне нарушений психогенной этиологии, особенно если происходит изменение в пользу здорового питания и активного образа жизни.

Эффективность терапии варьирует в зависимости от получаемой дозы, при этом независимо от дозировки и способа применения отличия в профиле безопасности не наблюдаются. Аванафил характеризуется быстрым началом действия, что делает его применение по требованию приемлемым даже при спонтанном сексуальном контакте. Одновременно с этим, можно принимать препарат ежедневно, что, за счет благоприятного фармакодинамическому и фармакокинетического профиля, не будет оказывать негативного влияния на органы и системы организма.

Перед началом приема Аваналава рекомендуется обратиться за консультацией к врачу. Он поможет определить оптимальный способ применения лекарства, позволяющий не только провести полноценный половой акт, но и положительно повлиять на партнерские отношения.

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