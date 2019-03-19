"Нюхати черевики та ноги": чоловік за викликом розповів про дивацтва в секс-сфері

Чоловік з Великобританії розповів, про деякі особливості його роботи з надання секс-послуг жінкам.

Британець поділився, що зайнявся проституцією близько трьох років тому. "Я завжди любив жінок і авантюри", – пояснив чоловік, пише LADbible.

Через два тижні після реєстрації на сайті для ескортників на його рекламу відгукнулася перша клієнтка. Зараз британець заробляє від 4 тисяч до 10 тисяч фунтів стерлінгів на місяць (понад 360 тисяч гривень).

"Тільки одному другові відомо, що я роблю. Я маю звичайну роботу, так що це не та річ, про яку можна сказати кому завгодно. Навіть родичі не знають, хоча приховувати буває дуже важко", – повідомив він.

Повідомляється, що як чоловік за викликом британець об'їхав всю Європу і Північну Америку, побував в Аргентині. За його словами, найбільш пам'ятна зустріч була на Мальдівах.

"Ми 18 днів веселилися на приголомшливому курорті. У Вегасі на цілий день літали на вертольоті навколо Великого каньйону. Раніше я ніколи не робив нічого подібного", – згадував він.

Чоловік розповів, що більшість клієнток не планують займатися з ним сексом.

"Вони платять за те, щоб з ними сходили на вечірку або на весілля, і так, іноді я сплю з ними, але це не те, що у чоловіків, які зазвичай наймають ескортниць тільки заради сексу", – наголосив він.

Чоловік по виклику

"Найбільш дивний запит, який мені зустрічався, був у крутої бізнес-леді, яка хотіла, щоб я приїхав до неї в офіс під виглядом персонального тренера. Їй хотілося влаштувати щось на кшталт "50 відтінків сірого" у власному офісі. Було дуже забавно", – розповів британець.

Але при цьому деякі пропозиції йому доводилося відкидати.

"Один хлопець зв'язався зі мною і сказав, що хоче, щоб я займався сексом з його дружиною, а він буде нюхати мої черевики і ноги. Кілька разів дзвонив, у результаті я його заблокував, тому що мене це абсолютно не збуджує", – наголосив він.

Від сексу при включеному Skype для чоловіка клієнтки і виготовлення домашнього порно чоловік за викликом також відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі розкрили користь від сексу вранці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!