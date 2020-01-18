Не рідше разу на тиждень! Вчені назвали неймовірну користь сексу для жінок

Заняття сексом не рідше ніж один раз на тиждень знижує ймовірність настання менопаузи у жінок на 28% порівняно з тими, які в тому ж самому віці не настільки сексуально активні.

Про це свідчить дослідження британських вчених, опубліковане в журналі Royal Society Open Science, пише швейцарська газета Le Temps. Вчені пояснюють відповідний факт реакцією організму на тиск еволюції.

"Якщо жінка напередодні 40-річчя займається сексом мало або рідко, то її організм не отримує фізичних сигналів про можливу вагітність", – пишуть Меган Арнот і Рут Мейс, вчені з Університетського коледжу Лондона.

Секс знижує ймовірність настання менопаузи

За їхніми словами, з точки зору "максимізації стану фізичного розвитку", організм жінки може вкладати більше своєї енергії в турботу про свою родину, а не в овуляцію.

"Цей проэкт (SWAN) дозволив відслідковувати як біологічні, так і психологічні зміни, що відбуваються одночасно з менопаузою. Середній вік учасниць становив 46 років. (...) Протягом наступного десятиліття у 45% жінок природним шляхом наступав клімакс, у середньому у віці 52 років. На думку дослідників, кореляція між частотою статевих зносин і початком менопаузи була незаперечною", – пише газета.

При цьому уточнюється, що під час дослідження вчені не знайшли жодного підтвердження гіпотези про феромони. "Не спостерігалося жодного зв'язку між постійною присутністю чоловіків і підсвідомими хімічними сигналами, які могли б випускати чоловіки", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася несподівана користь сексу в літньому віці. Так, сексуально активні пенсіонери рідше страждають від хронічних захворювань, ніж їх однолітки, які не займаються сексом.

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