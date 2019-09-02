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/ Сексуальне здоров'я

Названий простий спосіб поліпшити інтимне життя

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Аеробні навантаження покращують здоров'я серцево-судинної системи людини, що позитивно позначається на інтимному житті.

Таку заяву зробили американські сексологи, які повідомили про ефективний вплив на кровообіг у тілі, передає CNN.

"Все, що зміцнює серцево-судинну систему, підтримує і сексуальні реакції у чоловіків і жінок", – зазначила сексолог Лора Берман.

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Нове дослідження довело, що у чоловіків, які подолали дистанцію в 1,6 кілометра за сім хвилин і витрачали на біг 4,5 години в тиждень, ймовірність еректильної дисфункції зменшувалася на 23%.

У жінок, у яких були ті ж тренування і біг протягом чотирьох годин в тиждень, зменшувався на 30% ризик розвитку сексуальної дисфункції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, від чого залежить гарний секс.

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Місце
США
Теги
Секс здоров'я медицина
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