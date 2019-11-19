Знайти підходящого супутника для життя – завдання не просто складне, а надскладне, адже цей вибір визначає наше майбутнє. Багато дівчат напевно чули, що "хлопчики одружуються тільки на хороших дівчатках, з іншими гуляють". Цей міф, на жаль, процвітає не одне покоління і привів до не одного розриву відносин і розлучення.

На просторах інтернету, а точніше в Фейсбуці, Медревізор знайшов цікавий пост на цю тему, який висвітлює ситуацію з чоловічої сторони. Отже, далі зі слів автора.

Більшість моїх неодружених знайомих при слові "жінка" уявляють собі високу брюнетку з великими сосками, в червоних мереживних трусах і неодмінно на сім років молодше. Ось тоді б вони і одружилися, можливо. А поки – вибачайте пані.

Поки що вони мають лише короткочасний досвід веселих потрахушок і чути не бажають про ту стадії відносин, коли не буде більше червоних мереживних трусів.

Дозвольте мені, на правах старшого друга, в подробицях вам розповісти про те, на яких жінках дійсно варто одружуватися, щоб не було нестерпно боляче.

Перша чоловіча омана стосується красивих, яскравих, привертаючих увагу жінок, так званих "королев". Цією помилкою особливо хворіють ті особини, які не мали досвіду сексу з однією людиною роками, і думають, що драйв від ковзання руки в червоні труси триватиме вічно. Також цим дуже грішать атлети, фітнес-інструктори, різні качай-жопу гуру і т.д.

Я зараз скажу вам, мабуть, найстрашнішу річ. До будь-якої зовнішності через 5-7 років людина звикає. По закінченні цього часу, вам, швидше за все, вже все одно, як виглядає друга половина. Вона може перетворитися на велику яскраву кулю або покритися шерстю, набити татуювання або зробити пірсинг язика. Вона може бути товстою або худою, або навіть зніматися для обкладинки Плейбоя. Вона може бути найкрасивішою жінкою на землі... Але якщо від природи ви полігамні, то вас все одно зі страшною силою тягнутиме наліво.

Тому я вважаю, що робити подвиг заради того, щоб одружитися "на королеві", "на молодухе", і т. Д. – це рівень хлопчика-підлітка, який ніколи не перебував у відносинах. Якщо ви надумали одружитися неодмінно на найкрасивішій, краще не одружитеся взагалі ніколи. Нічого доброго з цього не вийде.

Одружитися "на королеві" – це рівень хлопчика-підлітка Ілюстрація

А з ким же тоді вийде? – резонно запитаєте ви. Відповім. На тих, з ким ваш союз зможе втриматися на трьох основних китах шлюбу: сексуальна, побутова та грошова сумісність.

Що таке сексуальна сумісність, хочу підкреслити – це не тільки схожа фізіологія. Їжаку зрозуміло, що не буде щастя, коли чоловік хоче три рази в день, а дружина – два рази на місяць, ну або навпаки. Сексуальна сумісність – це ще і приблизно схожі погляди на те, що в сексі є допустимим, а що – забороненим. Баба-бомба, баба-німфоманка не повинна жити з мужиком-тюленем. Ваші уявлення про заборони повинні збігатися з її уявленнями про заборони. Секс в сім'ї повинен бути регулярним, і він повинен приносити задоволення обом. Ось і вся задачка.

Тепер давайте поговоримо про сумісність матеріальну. Марнотрати не повинні жити зі скупими в точності так само, як німфоманки з тюленями. Вірніше, це навіть ще важливіше. Чоловік і дружина повинні приблизно однаково ставитися до можливості витрачати гроші, або збирати їх. Щасливу пару складуть, наприклад, дві жаднюги. Він купив їй мімозу зі знижкою, вона радіє! Разом урвали тапки на розпродажі, як це мило! Щасливі будуть також два марнотрати. Вона викинула півзарплати на манікюр, він лише рукою махнув – мовляв, це не гроші. А ось у протилежностей обов'язково будуть конфлікти.

Хочу додати, до речі, що крім загальних поглядів на те, як гроші витрачати, пара повинна однаково ставитися до процесу їх заробляння. Якщо жінка все життя хотіла бути домогосподаркою, то щастя їй буде тільки з суворим і працьовитим мачо, а якщо мріяла штурмувати вершини – то з надійним і поступливим чоловіком без особливих амбіцій.

Скріншот facebook.com/serge.nvrsk

Тепер про сумісність побутову. Це, мабуть, найважливіше. Я б поставив 100 баксів на те, що серед трьох пар: несумісні сексуально, несумісні матеріально і несумісні в побутовому плані – першими розлучаться "побутові". Будь ласка, послухайте мене уважно. Якщо ви – побутова свиня, то виходьте заміж і одружитеся тільки на свинях. Якщо ви – фашист-чистьоха, то шукайте пару по собі. Дві свині будуть радісно розкидати шкарпетки, жерти в ліжку, залишати тарілки в вітальні, а мокрі сліди – в коридорі. Хрюкаючи від захвату, вони обидва будуть по місяцю не мити підлоги, по тижню – посуд. І вважатимуть, що все нормально! Але от якщо поруч зі свинею оселиться чистьоха – вважай, все пропало. Він буде пиляти і пиляти нещасну свинку, тикати носом в нагажене і всіляко отруювати їй життя! Ти наслідив! Ти натопала! Що за посуд в раковині?! Що за пил на полицях?!

Свині, якщо ви знаєте про себе, що ви свині, то першочерговим вашим завданням повинен бути пошук не красивого і сексуального партнера, а такої ж свині, як і ви самі!

Ви можете сказати:

- Невже все так просто! Невже ти дійсно думаєш, що чоловік і дружина об'єднані тільки тим, що разом свинячат, трахаються і витрачають гроші?

- О ні, що ви! – відповім я поспішно. – Звичайно, ні. Крім того, що чоловік і дружина свинячат, їдять чіпси в ліжку, трахаються і витрачають гроші на всяку хрінь, вони ще й сплять разом. Звідси остання, і найважливіша порада – краще, щоб ваша дружина при всьому перерахованому вище ще й не хропіла. Ось тоді буде вам щастя і після закінчення періоду червоних мереживних трусів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!