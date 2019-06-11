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/Сексуальне здоров'я

Може привести до безпліддя: названа небезпека відомого наркотику

4.3тЧитати матеріал російською

Вживання марихуани пов'язано зі зменшенням кількості сперматозоїдів, ускладненою овуляцією і зниженням ймовірності зачаття. Згідно з останніми дослідженнями, цей препарат може серйозно вплинути на чоловічу і жіночу фертильність.

Крім дії на нервову систему людини, канабіноїди можуть порушувати роботу статевих органів, призводячи до безпліддя. Про це повідомляє Daily Mail.

У чоловіків викурювання марихуани негативно позначається на статевому продукті: зменшується кількість сперматозоїдів, знижується їхня рухливість. У жінок спостерігаються менструальні цикли без овуляції. Це скорочує шанси пари на запліднення.

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Безпліддя

Безпліддя

Ілюстрація

Після легалізації застосування коноплі вона вважається лікарським засобом і використовується для терапії багатьох захворювань.

Раніше MedOboz писав про причини чоловічого безпліддя, які включають в себе шкідливі звички, цукровий діабет, ожиріння, проживання в екологічно забруднених регіонах, високий рівень стресу та ін.

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Тема
жіноче здоров'я
Теги
беспліддямарихуана
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Бессонова Елена
Бессонова Елена
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Суханова Кристина
Суханова Кристина
Мoя иcкpeнняя благодaрность тoму, ктo покaзал мне caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/nnq7ml Пpoстo прoйдя oпрoc пoлyчила почти пoлугодoвyю зaрплaтy)) Пoльзyйтeсь, пoка ещe eсть возможнocть=)
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