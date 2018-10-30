Страшное слово, да? И пока кто-то пошел отписываться, кто-то проверять свои ладони, я продолжу: это нормально! Да, трогать свои половые органы - это не извращение. Получать удовольствие наедине с собой - не грязно, не стыдно, не плохо. Даже если человеку 5, 15 или 75 лет. Даже если это девочка. Или мальчик. Даже если вам говорили много лет другое, и даже если в Библии что-то написано, во что очень хочется верить. Это все равно нормально!

Моя личка разрывается от просьб дать рекомендацию: что сделать, чтобы ребёнок прекратил мастурбировать. И совет у меня есть - оставить ребёнка в покое и начать стучаться в комнату.

Новини Как и зачем говорить с подростками о сексе

- То есть я должна закрыть глаза на этот разврат в моем доме?

Да, закрыть глаза. Только слово "разврат" мы понимаем очень по-разному.

Вчера в Инстаграм прилетело ещё более фееричное:

- Моя 5-летняя дочь нашла точку G, и теперь постоянно её массирует! Что мне делать?

- Простите, я должна уточнить: вы имеете в виду клитор или зону внутри влагалища?

- Наружную точку! Не знаю, как она называется - я не врач. Уже и ругала её, и била, и говорила, что это очень плохо и все будет болеть - не помогает!

В этот момент я понимаю, что мне очень повезло с родителями. И моим друзьям, с которыми мы время от времени обсуждаем мастурбацию в детстве, - тоже. Наши советские мамы и папы делали вид, что не замечают. Это я сейчас понимаю. А тогда казалось, что я все делаю очень незаметно в свои 4-5 лет. И хотя такая реакция была скорее всего защитной, она была самой правильной!

Оставьте своих детей в покое. Если они трогают половые органы при других, просто спокойно скажите: "Это нормально, но важно делать только наедине с собой". И на всякий случай повторите правила трусиков. (В любой непонятной ситуации повторяйте правила трусиков).

И пока я так и не дописала большую и подробную о мастурбации (обязательно опубликую ее в ноябре), хочу ещё раз напомнить: это не приводит ни к проституции, ни к гомосексуальности, ни к разврату, ни к волосам на ладонях, ни к одиночеству, ни к болезням. Мастурбация чаще всего приводит к удовольствию. И это нормально!