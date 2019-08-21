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/ Блоги - Сексуальне здоров'я

Лілія Ахремчик
Лілія Ахремчик
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Потеря сексуальности у мужчин: причины

1.3т Читати матеріал російською

Очень просят мужчины рассказать уже о них наконец, а то все о женщинах и о женщинах.

Что ж, извольте! Поскольку читают меня, в основном, мужи, не юноши, то обсудим сегодня их кризис потери сексуальности. Да-да, с ними такое такое тоже случается, не только женщины загоняются увяданием.

У мужчин, так же, как у женщин, в определенном возрасте происходит снижение уровня половых гормонов. Это происходит чуть медленее, чем у женщин, но после 40 накрывает всех. Уже в этот период у мужчины может начаться андропауза, некий аналог женской менопаузы, но чаще всего, она наступает в районе 55-60 лет. Резкое уменьшение выработки тестостерона приводит к снижению либидо и вызывает другие проявления:

- раздражительность, вспыльчивость;

- отсутствие интереса к жизни;

- уныние;

- увеличение массы тела;

- снижение мышечного тонуса.

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Это, естественно, отражается на поведении мужчины, на его выборах, приоритетах и т.д. Надо сказать, что мужчины очень тяжело переживают угасание сексуальной функции. В обществе принято считать, что мужчина до смерти - мачо, но нет, в последнее время все больше врачей признают, что андропауза - это проблема, и мужчины от нее страдают.

Как она проявляется в жизни? Каждому из нас известна поговорка "Седина - в бороду, бес - в ребро". Это то самое - кризис потери сексуальности. Человек переживает кризис, но не отдает себе в этом отчет. Он все еще пытается "взбодриться" старыми способами, которые всю жизнь работали - либидо призвана увеличить новая женщина. Он пробует... На время помогает... И снова спад... Он, как шампанское, открывает следующую... И следующую... В запущенных случаях растет не просто количество пассий, обратно пропорционально ему уменьшается их возраст. Нужны еще более упругая попка и еще более торчащие соски.

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Но ловушка в том, что глаз видит, а ч̶л̶е̶н̶ зуб неймет. Голова хочет, а физической способности не хватает. Холестерин, лишний вес, неспортивный образ жизни, низкий уровень тестостерона... И тогда накрывает новая волна ощущений собственной никчемности и несостоятельности. Рукой подать до депрессии.

Опять же, есть семья, пусть и стареющая, но проверенная годами, любящая жена, дети, которые вряд ли встанут на сторону отца в его похождениях... К сомнениям в мужественности добавляются еще моральные терзания и страх одиночества... Очень редко новые возлюбленные - про любовь, зачастую, это страсть, секс, энергия... В общем, все то, что быстро заканчивается.

Что делать? Идти к андрологу и эндокринологу выяснять свой гормональный статус, принимать заместительную гормональную терапию и обязательно посещать психолога или психотерапевта для осознавания своих внутренних процессов и желаний. Этот возраст может стать самым сладким и теплым временем пары, если судорожное решение психологических проблем вывести на сознательный уровень.

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Автор
Лілія Ахремчик Лілія Ахремчик
Тег
Секс
Джерело
Джерело: Facebook Лилии Ахремчик
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