Лікує безсоння та похмілля: розкрилися нові "плюси" сексу

Люди, які регулярно займаються сексом, краще засинають, менше переживають, а також оперативіше думають.

Як говориться в матеріалі "Лайф.ру", секс є відмінним засобом від похмілля, покращує пам'ять у жінок і підвищує розумові здібності чоловічої статі. Більше того, активне інтимне життя корисне для фігури людини, а також лікує безсоння.

1. Секс від похмілля

Під час вживання спиртного в чоловіків виникає почуття радості, яке викликане вивільненням ендорфіну. Однак наступного ранку його в крові немає через головні болі, нудоту. Організм з ранку здатний отримати радість від їжі та сексу.

Також для того, щоб вивести всі токсини з організму, які принесли алкогольні напої, організму необхідний кисень. Отримати його можна під час тренування, яким цілком може бути й секс.

2. У жінок поліпшується пам'ять

Вчені опитали студенток, яким від 18 до 29 років. У дівчат цікавилися, як часто вони займаються сексом із чоловіками, а потім просили пройти два види тестів на пам'ять. В одному запам'ятовувати й розпізнавати треба було абстрактні слова, у другому - особи. Як виявилося, ті, хто часто займається сексом, значно краще запам'ятовували слова. Пам'ять на обличчя ж принципово не відрізнялася.

3. Підвищуються розумові здібності

Сексуальне збудження не тільки покращує приплив крові до пеніса, але і благотворно впливає на загальну активність мозку. У жінок же нормалізується робота центральної нервової системи.

4. Лікує безсоння

Доктор Мішель Ластелл з австралійського Університету Квінсленда протестував 460 осіб у віці 18-70 років. Вони розповідали про те, що роблять перед сном і як потім сплять. Так, 64% респондентів заявили, що краще спали, коли виходило досягти оргазму перед сном. Половина з тих, хто займався самозадоволенням, також розповіли, що їм відмінно спалося.

5. Користь для фігури

Учені з'ясували, що за один статевий акт чоловіки спалюють у середньому 101 ккал, а жінки - 69 ккал.

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