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Коли і як потрібно говорити з дітьми про секс: психолог здивував правдою

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З дітьми потрібно починати говорити про секс в віці шести років, щоб в подальшому у них не було проблем з сексуальним розвитком.

У тому, що це необхідно, впевнена доктор психології і експерт в питаннях Інтернету Лінда Пападопулос, повідомляє The Sun.

Мінімум кожен третій хвилюється, як би чутливість його дитини не знизилася через жорстокість або насилля в порно, більше половини побоюються, що діти можуть почати сприймати жінок як об'єкти для використання, - але, незважаючи на це, мало хто наважується вчасно почати статеве виховання.

У той же час, за статистикою, багато дітей вперше дивляться порно ще до закінчення молодшої школи.

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Коли і як потрібно говорити з дітьми про секс: психолог здивував правдою

Оскільки в такому юному віці дуже малий відсоток батьків вже говорить з дітьми про секс, на підставі перегляду одного тільки постановочного порно у них можуть формуватися неправильні уявлення про статевий акт і протилежну стать в цілому.

В майбутньому це може стати причиною серйозних наслідків для особистого життя і сексуального здоров'я людини.

Так, незважаючи на всю незручність, батьки повинні проводити з дітьми уроки статевого виховання.

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Коли і як потрібно говорити з дітьми про секс: психолог здивував правдою

Діти у віці від 6 до 10 років повинні мати право відповідати за своє тіло (не відповідати на обійми, якщо не хочуть, наприклад), мати можливість поговорити з дорослими про почуття та переживання, знати, що небезпечно робити, відчувати кордони і прояви здорових відносин, бачити приклад перед собою.

Діти у віці до 13 років повинні мати можливість задавати питання безпосередньо про секс, знати про існування порно і чому його потрібно закривати при випадковому виявленні в мережі, безпеку онлайн.

У розмові з підлітками про секс, потрібно донести, що показане в порно має мало спільного з реальним життям, практично всі актори виключно грають свої ролі, і навіть зовнішність багатьох з них не натуральна.

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Коли і як потрібно говорити з дітьми про секс: психолог здивував правдою

Самі батьки зобов'язані пам'ятати, що всі діти допитливі і для них пізнання себе абсолютно природно.

Тому в будь-якому віці настійно рекомендують не забороняти дітям вільно говорити про секс, робити їх винними за інтерес до нього, акцентувати увагу на незручних моментах, - так дитина закриється і більше не буде просити допомоги.

Крім того, розмови про секс не повинні бути разовими, а проводитися постійно у міру дорослішання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як багато підлітків по всьому світу страждають через тиск суспільства і самотність, до чого це призводить, і як їм допомогти.

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