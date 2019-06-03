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/Сексуальне здоров'я

Коли і як говорити з дитиною про секс: Супрун дала поради

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Дізнаватися про секс, хвороби, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ) і про засоби контрацепції дитині краще від батьків, лікарів, вчителів або компетентних експертів, ніж черпати інформацію на сумнівних сайтах або набувати досвіду методом проб і помилок.

Про це, підкресливши важливість сексуальної освіти, заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

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За її словами, в Україні вже існують курси для батьків, вчителів, лікарів і власне підлітків. Також є клініки, де молодим людям у віці 14-24 року може бути надана професійна медична, психологічна та соціальна допомога.

Сексуальна освіта має будуватися на принципах довіри, доброзичливості та добровільності незалежно від того, де дитина отримує інформацію про репродуктивне здоров'я (в школі, вдома, у лікаря або на курсах).

Супрун представила невтішну статистику. Так, в 2016 році в Україні було вироблено 56 абортів жінкам у віці до 14 років і 875 - у віці 15-17 років.

Раніше MedOboz повідомляв, що стогони під час сексу можуть поліпшити інтимні стосунки. Вчені вважають, що сексуальні звуки допомагають розбиратися в побажаннях партнера.

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Особа
Уляна Супрун
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