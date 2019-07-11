Хімічна кастрація: лікар пояснила, як це працює

Хімічна кастрація – це медична процедура, в результаті якої у чоловіка повністю припиняється сексуальна функція.

Зникає як бажання, так і фізична можливість здійснити статевий акт. Про це MedOboz розповіла лікар-уролог Наталія Чумак.

При цьому "досягається ефект хірургічної кастрації, але статеві органи чоловіка залишаються на місці", – пояснила вона. У той же час є і ряд побічних ефектів, в тому числі остеопороз, можливий розвиток ішемічної хвороби. Крім того, ін'єкції викликають атрофію яєчок, "вони трохи зменшуються в розмірах", – додала медик.

Ін'єкція, ілюстрація https://fitness-body.ru

За словами лікаря, спеціальні ін'єкції – внутрішньом'язові або підшкірні – призводять до "стійкого блокування гормонів, що викликають статевий потяг, вони відключають ці функції в організмі". Ін'єкції робляться "протягом певного періоду часу в певних дозах".

Як пояснила уролог, припинення введення препарату не призводить до відновлення сексуальної функції. "Функція не відновлюється, блокування стійке. Але від однієї ін'єкції стійкого ефекту не буде. Потрібно введення препарату протягом хоча б одного року", – розповіла лікар.

Як писав OBOZREVATEL, 11 липня Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо неповнолітніх. Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

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