Названо хвороби, які лікує секс

Регулярне заняття коханням може допомогти швидше подолати застуду й грип.

А оргазми наполовину зменшують чутливість до болю. Про це пише "Рамблер", посилаючись на висновки фахівців.

Зазначається, що люди, які займаються сексом не 1-2 рази на тиждень, також мають приблизно на 30% вищий рівень імуноглобуліну.

Лікарі повідомили, які хвороби можна вилікувати сексом psy-practice.com

Крім цього, стверджують фахівці, інтим зменшує ризик захворювання серця. Щоправда, за даними вчених із Дослідницького інституту Нової Англії в Массачусетсі, домогтися цього можна тільки чоловікові — якщо займатися сексом щонайменше двічі на тиждень.

До всього іншого регулярна статева активність допоможе швидше перенести застуду і грип.

Експерти додають, що секс покращує кровообіг і розганяє камені у нирках. Гінекологи ж стверджують, що активне сексуальне життя — запорука жіночого здоров'я, а масаж простати корисний для лікування простатиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, регулярний секс сприяє продовженню життя після інфаркту міокарда. Такими є результати дослідження, проведеного ізраїльськими медичними дослідниками в Тель-Авівському університеті і медичному центрі Шаарей Цедек.

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