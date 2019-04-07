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/Сексуальне здоров'я

Доведено несподівану користь орального сексу для жінок

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Вчені вперше довели користь орального сексу для здоров'я жінки: він може знизити ризик повторюваних викиднів.

До такого висновку прийшли фахівці з Лейденського університету, повідомляється в журналі Journal of Reproductive Immunology.

Дослідники припустили, що справа може бути у впливі чоловічий імунної системи на жіночу - як до зачаття, так і після. На їхню думку, толерантність організму вагітної жінки до антигенів батька підвищується завдяки потраплянню в організм сперми, причому не тільки вагінально, але і орально.

Вчені опитали групу з 97 жінок молодше 36 років, у яких були як мінімум три безпричинних викидня підряд, і групу з 137 жінок, у яких не було звичних викиднів. Як виявилося, друга група значно частіше займалася оральним сексом. У першій групі оральним сексом з партнером займалося 56,9% жінок, у другій - 72,9%.

Доведено несподівану користь орального сексу для жінок

24smi.org

У спермі містяться людські лейкоцитарні антигени батька (HLA), від яких залежить іммуносовместімость пари, пояснюють дослідники.

Шлунково-кишковий тракт є найбільш сприятливим середовищем для їх потрапляння в організм жінки. Впливаючи на нього, батьківські антигени здатні "підготувати" організм до виношування дитини від цього чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі топ 5 продуктів, які збільшують статевий потяг; риси характеру, що підвищують шанси на секс.

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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Интересует как происходило данное исследование. Только опросами, или были практические, лабораторные работы? Как ознакомиться подробнее, и можно ли принять участие в опытах?
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