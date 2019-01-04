Допоможе зачати дітей: учені винайшли супергаджет для чоловіків

Вчені винайшли гаджет CoolMen для охолодження яєчок, який покращує виробництво сперми у чоловіків, а тому і їх родючість.

Прилад прикріплений до ременя. Його потрібно носити протягом 12-16 годин на день протягом місяця, пише Daily Mail. Яєчка повинні бути на один-два градуси холоднішими за температуру тіла чоловіка для оптимального виробництва сперми, але тісний одяг, сауни та ноутбуки можуть їх нагрівати.

Гаджет CoolMen Cooltec

Коштує гаджет близько $304. CoolMen підключається до смартфона користувача, що дозволяє здійснювати моніторинг температури в реальному часі, і наразі проходить медичне тестування.

Польська компанія Cooltec винайшла пристрій, який тримає яєчка в охолодженому мішечку, щоб допомогти чоловікам дати потомство, повідомляє Business Insider.

Недавні дослідження показують, що кількість сперматозоїдів у чоловіків в усьому світі різко знижується. Вважається, що чоловіки у західних країнах мають їх на 60% менше, ніж 40 років тому.

Коефіцієнт народжуваності падає через нездоровий сучасний спосіб життя, який включає куріння, погану дієту, ожиріння, вплив пластмас і бездіяльність (інертність).

"Розлади виробництва сперми найчастіше пов'язані з підвищеною температурою яєчка", - стверджує Cooltec на своєму веб-сайті.

Гаджет CoolMen Cooltec

Підвищена температура призводить до загибелі клітин, з яких утворюються сперматозоїди, і подальші етапи процесу сперматогенезу.

Компанія стверджує, що близько 50% випадків безплідності серед пар відбувається через низьку якість сперми, а охолодження яєчок може збільшити кількість сперматозоїдів протягом декількох тижнів.

Розробники також говорять, що пристрій може лікувати варикоцеле, тип варикозного розширення вен всередині мошонки, що може викликати безпліддя.

Чоловіки мають носити гаджет від 12 до 16 годин на добу протягом трьох-чотирьох тижнів, кажуть розробники. У цей час він охолоджує яєчка і збирає дані про температуру. Ці дані лікарі можуть використовувати, щоб виявити можливі причини труднощів зачаття.

CoolMen призначений для носіння дискретно під одягом і виготовлений з легких, гнучких матеріалів, щоб уникнути травм, кажуть у Cooltec.

Нормальною кількість сперматозоїдів вважається щонайменше 20 мільйонів сперматозоїдів на мілілітр сперми, якщо менше 15 мільйонів – чоловіки потребують лікування фертильності.

Дослідження, проведені партнерами з репродуктивної медицини в Нью-Джерсі у жовтні, виявили що кількість чоловіків у США та Іспанії з нормальною кількістю сперми знижується.

У 2002 році кількість чоловіків, що мають більше 15 млн сперматозоїдів на один мл, складала 85%. Зараз – 79% - значне падіння.

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