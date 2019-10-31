Не всі продукти, які прийнято вважати афродизіаками, мають збуджувальні властивості. Наприклад, кава жодним чином не стосується пристрасті, а алкоголь у великих дозах – тільки може все зіпсувати.

Про це повідомила дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що в стародавні часи вважалося, що зовнішній вигляд їжі нерозривно був пов'язаний з її впливом. Тому деяким продуктам приписувалися збуджуючі властивості.

За словами Кляуз, у середні віки ародизіаками були рідкісні і дорогі продукти, наприклад, картопля і какао.

Дієтологиня розвіяла популярний міф про афродизіаки

Дієтологиня склала список продуктів, які відносять до афродизіаків, але ті не мають збуджувальних властивостей:

Шоколад – саме жіночий афродизіак. Але наукового підтвердження цьому немає.

Мед – завжди був атрибутом любові та романтики. Але на лібідо він не впливає.

Перець чилі – яскравий смак стимулює тільки рецептори язика. А ось у чутливих людей може викликати свербіж та почервоніння ануса при дефекації.

Кава – надає загальний збуджуючий ефект, але не має стосунку до пристрасті.

Алкоголь – у невеликих дозах розслабляє, "знімає заборони", але при надмірному вживанні надає протилежну дію.

Ефект чорної маки, женьшеню, гінкго, іохімбіни ще буде вивчатися. Вчених хвилює саме безпека і відстрочені побічні ефекти.

Водночас, наприклад, устриці багаті цинком, який необхідний для функціонування статевої системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, що афродизіаки, насправді, знімають дратівливість, підвищують рівень енергії в тілі, але вони не здатні "магічним чином" запускати процес сексуального збудження.

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