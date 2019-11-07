"Чоловікам усе одно!" Розкрито фактори, які впливають на сексуальне задоволення

У парі сексуальне задоволення великою мірою залежить від очікувань партнерів, тут можуть мати місце відмінності між чоловіками та жінками.

Також на ній може позначитися вибір певного методу контрацепції. Детально про фактори та їхній вплив на сексуальне життя йдеться у новому корреляційному дослідженні, яке провела психологиня Шарі Блуменсток із університету Вісконсіна в Мадісоні, пише Die Welt.

Зокрема, лікарка опитала 43 гетеросексуальні пари, які зустрічалися не менше 4 тижнів — у середньому 17,3 місяця. Усім учасникам було трохи більше 20 років. Під час дослідження вони відповідали на загальні питання про свою задоволеність стосунками, а також про використовувані методи контрацепції.

Сексуальне задоволення великою мірою залежить від очікувань партнерів ru.sputnik.md

Так, протягом 10 днів пари тричі на день заповнювали онлайн-анкети, вказуючи, чи займалися сексом із моменту останнього звіту. Якщо так, то їм також потрібно було відповісти на запитання про те, скільки радості він їм приніс і чи використовували вони будь-які з видів контрацепції.

"81% жінок, які брали участь у дослідженні, використовували для запобігання вагітності гормональні препарати. Презервативи застосовувалися порівняно рідко — лише у 12 із 43 пар. Водночас вісім із них використовували презервативи на додаток до гормональної контрацепції", — йдеться в публікації.

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Найбільше, зазначила дослідниця, її здивувало те, що презервативи — всупереч очікуванням — не чинили негативного впливу на сексуальний досвід пар. Хоча, коли дівчина використовувала гормональний метод контрацепції, то і вона, і її партнер гірше оцінювали свої відчуття під час сексу.

На сексуальному задоволенні може позначитися і вибір певного методу контрацепції unian.net

Однак у дослідженні, наголошує видання, так і не вдалося знайти цьому пояснення.

"З'ясувалося, що важливішим для сексуального життя було те, наскільки добре почувалася у стосунках жінка. Цей фактор значно впливав на її власне сексуальне задоволення і задоволення партнера", — зазначає психологиня.

У висновку вона наголосила, що якщо жінка не була задоволена стосунками, то пара оцінювала своє сексуальне життя негативно — і навпаки. А ось за оцінками чоловіків, на їхній сексуальний досвід це не впливало.

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