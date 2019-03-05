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/Сексуальне здоров'я

Альтернатива віагри: розроблено потужний засіб

6.3тЧитати матеріал російською

Вченим вдалося розробити гель для потенції на основі отрути бразильського блукаючого павука.

Він допомагає досягти ерекції протягом 20-30 хвилин, яка тримається близько години. Це засіб, за словами експертів, ефективніший віагри.

Гель здатний викликати ерекцію незалежно від сексуальної стимуляції, пише The Sun.

Альтернатива віагри: розроблено потужний засіб

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Клінічне випробування показало, що у представників сильної половини людства, які втирали гель BZ371, спостерігалося 113% підвищення кровотоку до їх пеніса.

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За словами експертів, засіб може також допомогти жінкам з ослабленим лібідо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені створили вакцину, здатну збільшити сексуальне бажання. Дослідники Імперського коледжу Британії з'ясували, що "гормон поцілунків" або кісспептін позитивно впливає на частини чоловічого мозку, що відповідають за сексуальне збудження.

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Putin Serjio
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Опять что то МОЩНОЕ
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