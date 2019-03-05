Альтернатива віагри: розроблено потужний засіб

Вченим вдалося розробити гель для потенції на основі отрути бразильського блукаючого павука.

Він допомагає досягти ерекції протягом 20-30 хвилин, яка тримається близько години. Це засіб, за словами експертів, ефективніший віагри.

Гель здатний викликати ерекцію незалежно від сексуальної стимуляції, пише The Sun.

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Клінічне випробування показало, що у представників сильної половини людства, які втирали гель BZ371, спостерігалося 113% підвищення кровотоку до їх пеніса.

За словами експертів, засіб може також допомогти жінкам з ослабленим лібідо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені створили вакцину, здатну збільшити сексуальне бажання. Дослідники Імперського коледжу Британії з'ясували, що "гормон поцілунків" або кісспептін позитивно впливає на частини чоловічого мозку, що відповідають за сексуальне збудження.

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