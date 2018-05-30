5 порад, які покращать ваше сексуальне життя

Секс займає далеко не останнє місце в стосунках. І якщо щось не в порядку в ліжку, часто результатом стає розставання.

Щоб "іскра" між вами і вашим партнером не згасла, спробуйте внести деякі корективи у ваші звичні дії. Всі ці звички тільки зміцнять ваші відносини, а також допоможуть стати здоровішими.

Новини Вчені дізналися про небезпеку відсутності сексу

Тренуйтеся разом

Дослідження соціологів показали, що 85% пар, які почали тренуватися разом, вважають, що їхні стосунки покращилися. При цьому кожна п'ята пара зізналася, що спільні тренування навіть врятували їх від розставання.

Головний секрет успіху полягає в тому, що під час тренування партнери, крім того, що просто проводять час разом, більше відчувають один одного як на емоційному, так і на фізичному рівні. Крім того, при заняттях спортом ви з'являєтеся один перед одним в іншому світлі, що притягує і "заводить".

Переходьте на середземноморську дієту

Ця популярна дієта, як показують дослідження, допомагає зміцнити серце, покращує роботу мозку, а також знижує ризик розвитку раку. Крім того, середземноморська дієта допомагає поліпшити еректильну дисфункцію у чоловіків, а також підвищити лібідо у жінок. І все це завдяки тому, в середземноморському стилі харчування дуже багато продуктів-афродизіаків.

Спіть по 7-8 годин на добу

"Ой не кава будить вранці, ой не кава", - жартівливо говорять про ранковій секс. Але він буде в радість тільки якщо обидва партнери гарненько виспалися. Інакше не просто бажання, і можливості до інтимної близькості не буде, оскільки від недосипу порушується вироблення статевих гормонів, кровообіг та інші процеси, від яких залежить, зокрема, і сексуальна функція.

Тому подбайте, щоб у добу вам обом вдавалося поспати вдосталь - приблизно 7-8 годин.

Більше смійтеся

Частіше влаштовуйте сеанси спільного перегляду комедій, смішних роликів тощо. Адже сміх підвищує в організмі рівень ендорфінів, знижує рівень стресу, допомагає зменшити больові відчуття, підвищує імунітет і допомагає знизити кров'яний тиск. Все це вже позитивно позначається на сексуальній функції. Крім того, спільний сміх допомагає зруйнувати всі наявні емоційні бар'єри між партнерами і допомагає відкритися.

Домовтеся про релакс поодинці

Якими б сильними почуття не були, кожному з партнерів потрібно іноді відпочивати "для душі". Домовтеся раз в тиждень-два влаштовувати для себе сеанси релаксу наодинці (наприклад, помедитируйте, прийміть ванну, послухайте музику, сидячи на підвіконні - робіть все, що вас розслабляє і заспокоює). Це допоможе позбутися від стресу, привести почуття в норму і ще більше захотіти свого партнера.

Раніше MEDOBOZ ділився Лайфхак, які допоможуть поліпшити ваш секс.