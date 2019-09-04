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"Щось пішло не так!" Супрун розповіла, як боротися з прищами

2.4т Читати матеріал російською

Ексглава МОЗ України Уляна Супрун дала поради з догляду за шкірою і як правильно боротися з прищами.

У Facebook вона написала, що найчастіше акне з'являється з початком статевого дозрівання, але зникає після досягнення віку 20 років. Однак може проявлятися і далі.

"Акне – це сальна залоза, в якій щось пішло не так. Воно може виглядати по-різному. Але всі сальні залози чутливі до дії статевих гормонів. Тому з початком статевого дозрівання, а також у другій фазі менструального циклу з'являються комедони", – пояснила вона.

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Терапія акне полягає у локальному або системному знищенні бактерій, відновленні шкіри та за необхідності – в зміні гормонального фону.

"Але бувають ще так звані вугреподібні висипання, коли джерелом запалення стає не сальна залоза: це розацеа, еритема, почервоніння, фолікуліт, стероїдні висипання. Викликати їх можуть і протигрибкові препарати, деякі антидепресанти, хлор, бром, йодовмісні сполуки, а також механічне ушкодження", – пояснила Супрун.

Ексглава МОЗ нагадала, що завжди необхідно звертатися до дерматолога. Водночас лікувати прищі самостійно марно:

  • Спиртом

  • Робити очищення

  • Застосовувати масла з чебрецем або ромашкою

  • Робити маски з глиною

Супрун пояснила: щоб позбутися від акне, необхідно змінити раціон харчування. Слід відмовитися від солодкого, шоколаду та складних вуглеводів.

Прищі

Прищі

Також варто щодня доглядати за шкірою за допомогою спеціальних засобів бензоілпероксидом, саліциловою кислотою і ретиноїдами. Вони запобігають закриттю пор і утворенню значної кількості сального секрету.

"Не чешіть, не тріть обличчя. Краще не стане. Видаляти акне повинен фахівець у стерильних умовах. Вибирайте косметику, яка жирна і не викликає у вас акне. Замазування прищів тональним кремом лише сприяє утворенню нових комедонів", – підсумувала Супррун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розповіла, як побороти облисіння.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
здоров'я медицина Міністерство охорони здоров'я
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
зачем постить эту прашмандовку которую уже выгнали с мин здрава
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