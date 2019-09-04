"Щось пішло не так!" Супрун розповіла, як боротися з прищами

Ексглава МОЗ України Уляна Супрун дала поради з догляду за шкірою і як правильно боротися з прищами.

У Facebook вона написала, що найчастіше акне з'являється з початком статевого дозрівання, але зникає після досягнення віку 20 років. Однак може проявлятися і далі.

"Акне – це сальна залоза, в якій щось пішло не так. Воно може виглядати по-різному. Але всі сальні залози чутливі до дії статевих гормонів. Тому з початком статевого дозрівання, а також у другій фазі менструального циклу з'являються комедони", – пояснила вона.

Терапія акне полягає у локальному або системному знищенні бактерій, відновленні шкіри та за необхідності – в зміні гормонального фону.

"Але бувають ще так звані вугреподібні висипання, коли джерелом запалення стає не сальна залоза: це розацеа, еритема, почервоніння, фолікуліт, стероїдні висипання. Викликати їх можуть і протигрибкові препарати, деякі антидепресанти, хлор, бром, йодовмісні сполуки, а також механічне ушкодження", – пояснила Супрун.

Ексглава МОЗ нагадала, що завжди необхідно звертатися до дерматолога. Водночас лікувати прищі самостійно марно:

Спиртом

Робити очищення

Застосовувати масла з чебрецем або ромашкою

Робити маски з глиною

Супрун пояснила: щоб позбутися від акне, необхідно змінити раціон харчування. Слід відмовитися від солодкого, шоколаду та складних вуглеводів.

Прищі

Також варто щодня доглядати за шкірою за допомогою спеціальних засобів бензоілпероксидом, саліциловою кислотою і ретиноїдами. Вони запобігають закриттю пор і утворенню значної кількості сального секрету.

"Не чешіть, не тріть обличчя. Краще не стане. Видаляти акне повинен фахівець у стерильних умовах. Вибирайте косметику, яка жирна і не викликає у вас акне. Замазування прищів тональним кремом лише сприяє утворенню нових комедонів", – підсумувала Супррун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розповіла, як побороти облисіння.

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