Щоб скинути пару кілограм: які напої корисно пити перед сном

Існують напої, які допомагають нарощувати м'язову масу, стабілізувати рівень цукру в крові і завдяки цьому стати стрункішим. При регулярному їх споживанні можна скинути відразу кілька кілограмів.

Як повідомляють Подробности, перед сном буває корисно випивати склянку молока, теплого або кімнатної температури. У цьому напої містяться триптофан і кальцій, що сприяють міцному сну, що важливо, оскільки його недолік чинить серйозний вплив на зростання жирової тканини. Крім цього, молоко дає білок, який зміцнює м'язову масу.

Також може допомагати худнути вживання виноградного соку (маленький стакан). Згідно з дослідженням 2015 року, опублікованому в International Journal of Obesity, ресвератрол, що міститься у винограді, перетворює калорійність білого жиру в калорійність бурого жиру, який більш активно витрачається організмом для отримання енергії.

Ще одним напоєм, який допомагає худнути, є кефір. Його пробіотики впливають на кишковий мікробіом, збільшуючи в ньому популяцію здорових бактерій. В результаті діяльності цих мікроорганізмів поліпшується травлення, а також ефективніше засвоюються вітаміни і мінерали. British Journal of Sports Medicine публікував дані про те, що кефір покращує сон, а також підвищує результативність тренувань.

Виділяють експерти і ромашковий чай. Його питво підвищує в організмі рівень нейротрансмітера гліцину, завдяки чому швидше відбувається засинання. Крім того, напій має властивість стабілізувати цукор, що допомагає у втраті ваги. Фахівці радять пити ромашковий чай приємно гарячим.

Вода, в свою чергу, є універсальним напоєм. Було встановлено, що якщо випивати трохи води перед сном, це підсилює відновлювальний ефект під час сну. Головне - не вживати води занадто багато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали несподівану користь зайвої ваги.

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