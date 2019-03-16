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Що вбиває Началову: всі подробиці про страшну невиліковну хворобу

4.3тЧитати матеріал російською

Російська співачка Юлія Началова, яка на даний момент знаходиться у комі, може страждати страшною невиліковною хворобою – системним червоним вовчаком.

Такі повідомлення почали з'являтися в ЗМІ. Однак, офіційного підтвердження ні родичі, ні її лікарі поки не зробили.

Єдина зачіпка полягає в тому, відзначають журналісти, що симптоми подагри дуже схожі на прояви вовчака.

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Юлія Началова

Юлія Началова

Утро.ру

Правда, колишній лікар Началової Василь Шуров стверджує, що півроку тому у неї точно не було цього захворювання, хоча не виключає: можливо, воно проявилося в останні місяці, пише "МК".

"Системний червоний вовчак — аутоімунне важке захворювання. На той момент, коли ми обстежили Началову — півроку назад, ніякого червоного вовчака у неї не було", — сказав він.

Червоний вовчак – улюблена хвороба Хауса

Системний червоний вовчак (ВКВ) – хронічне аутоімунне захворювання. При ньому власні імунні клітини починають атакувати здорові.

Вовчак вражає сполучну тканину і судини. Захворювання генетично обумовлене і найчастіше проявляється у жінок у віці 20-40 років.

За своєю суттю це ревматичне захворювання, так як воно супроводжується запаленням сполучної тканини, суглобів і судин.

Що вбиває Началову: всі подробиці про страшну невиліковну хворобу

Вовчак — захворювання системне, воно вражає не конкретний орган або тканину наприклад, легені або серце, а відразу декілька. Скажімо, зміни йдуть одночасно в серці, нирках, голові, шкірі і так далі

Характерна ознака захворювання, яка зустрічається приблизно у половини хворих – червоний висип на обличчі у вигляді "метелика". У більшості пацієнтів розвивається артрит, який характеризується набряком, деформацією суглобів кистей і стоп

При ураженні м'язів можливий розвиток міозиту. Запалення судин призводить до васкуліту, який порушує кровопостачання внутрішніх органів.

Повністю вилікуватися від червоного вовчака неможливо. Можна лише зменшити вираженість симптомів і знизити ураження органів.

Цю хворобу підозрював поголовоно у всіх своїх пацієнтів телевізійний лікар Хаус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Юлії Началовій зробили термінову операцію на нозі, після якої їй стало трохи краще.

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