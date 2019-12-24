Що робити, якщо зірвалася з дієти: прості поради

Після раптового зриву при схудненні в жодному разі не можна згортати дієту, картати себе і намагатися наступного ж дня влаштувати голодування.

У цьому переконує дієтологиня із Харкова Світлана. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася порадами про те, що насправді варто робити, якщо вже "зірвалася".

По-перше, зазначила вона, не потрібно звинувачувати себе за недостатню силу волі. Натомість зрив можна оцінювати, як привід для аналізу, щоб зрозуміти, чому він трапився і що йому передувало, а також чого не вистачає у вашому раціоні, що все-таки "понесло".

Дієтологиня розповіла, що не можна робити після зриву при схудненні championat.com

Також це відмінний спосіб для уникнення ефекту "плато", тобто застою під час схуднення. Однак єдине, підкреслила дієтологиня, бажано, щоб зриви були заплановані.

"Наступного дня ви побачили плюс 2-3 кг. Паніка! Не треба панікувати – це лише вода! Щоб додати хоча б 1 кг жиру, вам за день треба вжити понад 10 000 ккал. Не кожному це під силу", – запевнила фахівець з правильного харчування.

За її словами, під час зриву ті, хто худнуть, часто влаштовують терміновий "розвантажувальний день" і це найгірше, що можна зробити для свого організму. Оскільки різкий стрибок із 3000 ккал до 500 ккал загрожує проблемами для обміну речовин й організму загалом.

Кращим рішенням після зриву, додає вона, буде повернутися до звичайного харчування. А якщо бажаєте "розвантажитися", то зробіть це через декілька днів.

"Я проти всіх обмежувальних дієт, адже за ними неминуче йде зрив. Натомість за збалансоване якісне харчування!" – ще раз підкреслила дієтологиня.

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