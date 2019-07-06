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Що люди бачать перед смертю: розкрита природа феномена

26.8тЧитати матеріал російською

Тунель і світло в його кінці, ангели та інші дивні істоти – все це і справді можна побачити перед смертю.

Про це заявив невролог із Університету Копенгагена Даніель Кондзейла. Він оприлюднив результати масштабного дослідження, проведеного разом із колегами із Данії, Німеччини і Норвегії, пише "КП".

Так, дослідники вникали у таємниці передсмертних видінь або близькосмертного досвіду, як ще називають цей феномен (Near-Death Experience - NDE в англійському скороченні). Вони виявили, що з ним так чи інакше стикалися 10% людей – в основному із числа тих, яким загрожувала або смерть або смертельна небезпека. Вони заявили, що зрозуміли природу феномена: у переважній більшості випадків передсмертні бачення були пов'язані з порушеннями фази так званого швидкого сну, яку супроводжують швидкі рухи очей.

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Що люди бачать перед смертю: розкрита природа феномена

Кондзейла з колегами зібрали свідчення 1034 особи із 35 країн. Про NDE повідомили 289 опитаних. Наступний – більш поглиблений – аналіз їх "свідчень" продемонстрував: 106 можна довіряти повністю.

Відзначається, що люди після клінічної смерті розповідали про тунель, по якому вони мчали, про все життя, яке промайнуло перед очима, про зустрічі з померлими родичами, янголами та іншими дивними створіннями. Хтось запевняв, що виходив зі свого тіла і, піднявшись, спостерігав за ним збоку, найчастіше зверху.

Майже всі розповідали ще й про спотворене сприйнятті часу, про думки, що проносяться з небаченою раніше швидкістю, про загострені почуття.

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Майже три чверті пережили NDE, назвали свої бачення і відчуття неприємними. Більше половини (55%) вважали, що все те надприродне, про що вони розповідали, відбувалося насправді і несло загрозу їх життя, 45% розуміли, що дивляться якесь кіно, яке не здатне зашкодити.

Причому, вчені з'ясували, що останнім часом передсмертні бачення стали відвідувати людей частіше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 10% людей відчувають так звані навколосмертні переживання ("передсмертний досвід").

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