Що категорично не можна їсти: розкрито новий секрет довголіття

Правильно приготовані продукти дозволяють людині активувати певні гени, пов'язані з довголіттям.

У цьому запевнила лікар-дієтолог і фахівець з анти-ейдж харчування Оксана Скиталінська в інтерв'ю "РБК-Україна" .

За її словами, по-перше, харчування має бути різноманітним. По-друге, говорить експерт, повинна бути помірна термічна обробка, треба частіше вживати термічно необроблену їжу, тому що при обробці багато корисних речовин в продуктах губляться.

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Оптимально їсти тричі на день, цього досить, щоб не відчувати голоду потім.

При цьому Скиталінська рекомендує повністю прибрати з раціону солодощі.

"Оптимально - саме прибрати, а не обмежити. Тому що якщо ми говоримо про реальне довголіття, то такі поради (їстм все, але потроху - Ред.) - неправильні, оскільки все одно руйнують наше здоров'я, просто більш повільно", - пояснила вона.

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