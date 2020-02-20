Щитовидка під загрозою: як впливає на організм і хто в зоні ризику

Практично у кожного другого українця, який приходить на прийом до ендокринолога, медики діагностують розлади роботи щитоподібної залози. Попри маленький розмір цього органу він впливає на всі без винятку процеси, що відбуваються в організмі людини. І найперше страждають жінки та діти.

У що конкретно може вилитися порушення функцій щитовидки і як цьому запобігти – читайте далі.

Зниження якості життя

Одним з найпоширеніших наслідків порушення функцій щитоподібної залози є зниження якості життя. Збої у роботі органу, що відповідає за продукування життєво важливих гормонів тироксину (Т3) і трийодтиронину (Т4), насамперед виливаються у зниження працездатності, відчуття слабкості, особливо у другій половині дня. Часом слабкість може супроводжувати людину з моменту пробудження. Одним з сигналів проблем зі щитовидкою є також перевтома та пригніченість, які згодом можуть розвинутися у депресію. До того ж, часто люди з розладами щитоподібної залози мають проблеми зі сном.

Вплив на зовнішність

Частим симптомом порушення функції щитоподібної залози є надмірна сухість шкіри, не пов’язана з сезонністю – особливо, на ліктях і п’ятках, підвищення ламкості волосся та нігтів. Далі симптоматика може розширитися до виникнення набряків обличчя і тіла, у окремих випадках – до витрішкуватості.

Порушення метаболізму

Один з основних симптомів – порушення метаболізму. Людина з розладами щитоподібної залози може або стрімко набирати вагу, або так само стрімко її втрачати. При цьому без лікування причини проблеми – захворювань щитоподібної залози – ні заняття спортом, ні жорсткі дієти жодного ефекту не дадуть.

Зниження репродуктивної функції

Порушення роботи щитоподібної залози може призводити до порушення менструального циклу у жінок – аж до повного припинення місячних і передчасного початку менопаузи. Крім того, захворювання щитоподібної залози суттєво знижують здатність жінки завагітніти, адже організм мобілізує ресурси для власних потреб і запобігає можливим вадам розвитку плода

Порушення когнітивної функції

Розлади роботи щитоподібної залози та життя в умовах йододефіциту, що є найпоширенішою причиною таких розладів, впливає на розумові здібності та пам’ять дитини. Йододефіцит та порушення роботи щитовидки у вагітної жінки заважає її плоду успадкувати генетичний потенціал пращурів і знижує розумові здатності майбутньої дитини. Після народження малюка це виллється у проблеми з навчанням, запам’ятовуванням, а у дорослої людини викликатиме труднощі з концентрацією та здатністю швидко ухвалювати рішення.

У особливо складних випадках можливий навіть розвиток розумової відсталості.

Згідно статистичних даних, коефіцієнт IQ у людей, які живуть у регіонах, де фіксується дефіцит йоду, нижчий, ніж у людей, які не відчувають нестачі йоду.

Затримка росту

Доведено, що люди, які проживають у йододефіцитних регіонах, зазвичай нижчі на зріст, ніж мешканці регіонів з нормальним рівнем йоду. Ендокринологи стверджують, що саме йододефіцит та функціональні порушення щитовидки - серед основних передумов розвитку серйозних патологій росту.

Зниження імунітету

Порушення функцій щитоподібної залози серйозно б’є по здатності організму протистояти різного роду інфекціям. Тому зниження імунітету є одним з найпоширеніших наслідків збоїв у роботі цього органу.

Розвиток патологій, які зазвичай не пов’язують на пряму зі щитовидкою

Оскільки гормони, які продукує щитоподібна залоза, необхідні всім без винятку органам людини, збої у роботі щитовидки можуть провокувати розвиток серйозних захворювань – наприклад, атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Загроза онкозахворювань

Ризик розвитку раку щитоподібної залози – один з найстрашніших наслідків порушення роботи щитоподібної залози. Ситуація ускладнюється тим, що практично вся Україна живе в умовах йододефіциту і за повної відсутності програми його ліквідації. Медики попереджають про тривожні тенденції: з кожним роком рак "молодшає" і частішає. Так, за словами дитячого ендокринолога Наталії Зелінської, за останні 6 років кількість випадків захворювань на рак щитоподібної залози у дітей зросла вдвічі. І діагностують страшну хворобу найчастіше майже випадково – через відсутність практики планових оглядів спеціалістів.

Тому не легковажте своїм здоров’ям і прислухайтеся до порад лікарів: обов’язково раз на рік проходьте обстеження щитоподібної залози. І подбайте про те, аби ваша щитовидка отримувала достатню кількість йоду, який конче необхідний їй для нормальної роботи. Адже саме йододефіцит є основною причиною порушень функцій цього органу.

Для того, аби забезпечити організм фізіологічними дозами йоду, слід додати до свого раціону морепродукти, а у весінньо-осінні періоди курсами вживати препарати йоду, які можна придбати в аптеках.

При цьому медики наполягають: краще засвоюється цей мікроелемент, якщо приймати його разом із селеном. Комбінований препарат йоду та селену наразі в Україні випускає лише компанія "ОмніФарма Київ" - під назвою "ЙоСен". Цей препарат випускається у трьох формах: для дорослих, для дітей та для вагітних жінок - і містить строге дозування необхідних для кожної з цих груп людей йоду та селену.

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