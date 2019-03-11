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Рятівник ДНК: вчені розгадали, для чого потрібен сон

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Сон відновлює пошкоджені ділянки ДНК, які накопичуються за час денної активності.

Таке відкриття зробили дослідники з Університету імені Бар-Ілана в Ізраїлі, передають "Вести.Ру".

Вчені провели спостереження за рибками даніо-реріо, чий мозок схожий із людським. За допомогою мікроскопів вони порівняли рух ДНК і ядерних білків у клітинах всередині рибок, коли ті рухаються і сплять.

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Сон

Сон

Politeka

Результати досліджень показали, що хромосоми більш активні вночі, коли тіло рибки відпочиває, але саме ця підвищена активність дозволяє ефективно відновлювати пошкодження ДНК, викликані радіацією, окислювальним стресом і активністю нейронів.

Вчені вважають, що виявили причинно-наслідковий зв'язок між сном, динамікою хромосом, нейрональною активністю і відновленням ДНК, які мають величезне значення для всього організму.

Саме тому, вважають вони, сон не втратив своєї важливості протягом мільярдів років.

Рятівник ДНК: вчені розгадали, для чого потрібен сон

SeVIA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що щоденний сон менше семи годин може призвести до розвитку атеросклерозу та інсульту.

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