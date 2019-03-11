Рятівник ДНК: вчені розгадали, для чого потрібен сон

Сон відновлює пошкоджені ділянки ДНК, які накопичуються за час денної активності.

Таке відкриття зробили дослідники з Університету імені Бар-Ілана в Ізраїлі, передають "Вести.Ру".

Вчені провели спостереження за рибками даніо-реріо, чий мозок схожий із людським. За допомогою мікроскопів вони порівняли рух ДНК і ядерних білків у клітинах всередині рибок, коли ті рухаються і сплять.

Сон Politeka

Результати досліджень показали, що хромосоми більш активні вночі, коли тіло рибки відпочиває, але саме ця підвищена активність дозволяє ефективно відновлювати пошкодження ДНК, викликані радіацією, окислювальним стресом і активністю нейронів.

Вчені вважають, що виявили причинно-наслідковий зв'язок між сном, динамікою хромосом, нейрональною активністю і відновленням ДНК, які мають величезне значення для всього організму.

Саме тому, вважають вони, сон не втратив своєї важливості протягом мільярдів років.

SeVIA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що щоденний сон менше семи годин може призвести до розвитку атеросклерозу та інсульту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!