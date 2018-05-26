Розвиває 12 типів раку: вчені назвали небезпечне поширене захворювання

Ожиріння значно підсилює ймовірність розвитку 12 типів раку.

До такого висновку прийшли співробітники Світового фонду досліджень на основі вивчення 17 типів онкологічних захворювань у своєї доповіді, передає "24 канал".

У дослідженні брали участь понад 50 мільйонів людей. Як з'ясували вчені, ожиріння підвищує ризик розвитку наступних типів раку: онкологічні захворювання порожнини рота і горла, печінки, шлунка, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози, прямої і товстої кишки, яєчників, молочної залози, матки і простати.

Фахівці порекомендували дотримуватися дієти з високим вмістом овочів і фруктів (щодня 400 грамів), бобових і цільнозернових продуктів.

Крім того, продуктами, що підвищують ризик розвитку раку, виявилися: алкоголь, підсолоджені напої, червоне м'ясо, фастфуд і напівфабрикати.

На думку вчених, поживні речовини слід отримувати з їжі, а не через харчові добавки та полівітаміни.

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