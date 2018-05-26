УкрEngРус
Регистрация
CityВідео

Розвиває 12 типів раку: вчені назвали небезпечне поширене захворювання

6.3тЧитати новину російською

Ожиріння значно підсилює ймовірність розвитку 12 типів раку.

До такого висновку прийшли співробітники Світового фонду досліджень на основі вивчення 17 типів онкологічних захворювань у своєї доповіді, передає "24 канал".

У дослідженні брали участь понад 50 мільйонів людей. Як з'ясували вчені, ожиріння підвищує ризик розвитку наступних типів раку: онкологічні захворювання порожнини рота і горла, печінки, шлунка, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози, прямої і товстої кишки, яєчників, молочної залози, матки і простати.

Новини
Світ накриє епідемія раку: вчені знайшли пояснення

Фахівці порекомендували дотримуватися дієти з високим вмістом овочів і фруктів (щодня 400 грамів), бобових і цільнозернових продуктів.

Крім того, продуктами, що підвищують ризик розвитку раку, виявилися: алкоголь, підсолоджені напої, червоне м'ясо, фастфуд і напівфабрикати.

На думку вчених, поживні речовини слід отримувати з їжі, а не через харчові добавки та полівітаміни.

Як повідомлявOBOZREVATEL, вчені знайшли спосіб для лікування раку мозку.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Теми
здоров'яДослідження вчених
Об'єкт
рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини