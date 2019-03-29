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Розсадник мікробів: з'ясувалася небезпека популярного дієтичного продукту

1.4тЧитати матеріал російською

Свіжі салати в пластикових упаковках містять величезну кількість цвілі і хвороботворних мікробів.

До такого висновку прийшло австрійське Товариство з інформування споживачів (VKI), дослідивши 8 зразків салатного листя, куплених у супермаркеті, пише "Инопресса".

"Забрудненість салату мікробами виявилася настільки високою, що ми можемо тільки порадити не вживати їх у їжу", – наголосила експерт із харчування з VKI Ніна Зігенталєр.

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Розсадник мікробів: з'ясувалася небезпека популярного дієтичного продукту

informupack.ru

Відзначається, що перевищення вмісту дріжджових грибків було виявлено в шести видах салату. Один із продуктів був особливо сильно заражений пліснявими грибками, в інших були виявлені лістерії.

Експерти застерегли, що вагітним жінкам, літнім людям та особам з ослабленим імунітетом рекомендується повністю виключити зелень в упаковках із раціону.

"Коли люди приносять салати додому в неохолодженому вигляді – а саме так, імовірно, і роблять споживачі, – вони поїдають справжній розсадник мікробів", – підсумували австрійські вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині вчені виявили резистентні бактерії кишкової палички в упаковках із салатом, куплених у супермаркеті.

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