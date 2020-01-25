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Розмір має значення! Медики попередили про небезпеку жиру на животі

1.1т
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Наявність жиру на "боках" і животі може привести до серйозних наслідків і погіршення здоров'я.

Зокрема, велика талія збільшує ризик повторного серцевого нападу. Про це заявили швейцарські вчені-медики, чию наукову роботу опублікував Європейський журнал профілактичної кардіології.

Зазначається, що вони зібрали показники в понад 20 тисяч пацієнтів, у яких колись уже траплявся інфаркт міокарда. І примітно, що у 1700 із них напад повторювався.

Жир на животі збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань

Жир на животі збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань

Під час дослідження вчені виміряли об'єм талії хворих і розділили їх на декілька груп. Результати показали, що у тих, хто мав найбільшою кількістю жиру на животі, ймовірність другого інфаркту або інсульту підвищилася на 21%.

До того ж підкреслюється, що ризики збільшуються у чоловіків із талією понад 94 сантиметри, а у жінок – більше 80-ти.

Крім цього, при аналізі даних також враховувалися й інші фактори, наприклад, шкідливі звички і загалом спосіб життя.

Так дослідники дійшли висновку, що під час спостереження за пацієнтами з хворим серцем обов'язково потрібно враховувати їхню статуру. Водночас повним людям вкрай необхідно прописувати правильне харчування і фізичні вправи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раціон харчування з досить високим вмістом білка може зменшити запаси жиру на животі і поліпшити здоров'я.

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Автор
Діна Баронова
Теми
здоров'я Дослідження вчених
Місце
Швеція
Теги
дослідження ожиріння медицина
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