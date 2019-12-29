Розкрито простий спосіб запобігти раку

Вчені Національного онкологічного інституту і Школи громадської охорони здоров'я Чана в США з'ясували, що фізичні вправи допомагають знизити ризик розвитку семи видів злоякісних пухлин.

Про це повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress. У дослідженні взяли участь 750 тисяч пацієнтів.

Вони оцінили свій рівень фізичної активності, а також пройшли обстеження для виявлення випадків захворювання 15 видами раку. Виявилося, що вправи помірної інтенсивності (7,5-15 годин на тиждень) статистично достовірно знижували ризик розвитку семи типів злоякісних пухлин.

Фізичні вправи можуть запобігти захворюванням bit.ua

Так, фізична активність пов'язана з більш низькою ймовірністю розвитку раку товстої кишки у чоловіків (на вісім відсотків при 7,5 години в тиждень; на 14 відсотків - при 15 годинах на тиждень), раку молочної залози у жінок (на 6-10 відсотків), раку ендометрії (на 10-18 відсотків), раку нирки (на 11-17 відсотків), мієломи (на 14-19 відсотків), раку печінки (на 18-27 відсотків) і неходжкінської лімфоми (на 11-18 відсотків у жінок ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ракові пухлини, зокрема в легенях, можуть викликати досить необразливі вітаміни групи В (В6, В9 або В12).

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