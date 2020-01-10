Різкий біль і підвищення температури: вчені спростували міфи про онкологію

Деякі симптоми, що виникають в організмі людини, можуть здатися дуже неприємними і тривожними, але все ж не слід одразу думати про те, що трапився рак, кажуть вчені.

За їхніми словами, якісь симптоми, незважаючи на їх болючість, часто помилково пов'язують через незнання з онкологією.

Наприклад, якщо людина страждає від головних болів або болів у спині протягом декількох років, це не може бути симптомом раку. У разі раку біль би не тривала так довго, захворювання давно б призвело до фатальних наслідків.

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У той же час також помилкою було б пов'язувати з раком різкий біль або раптове підвищення температури тіла – настільки стрімко рак себе не проявляє, його розвиток займає деякий час.

У тому випадку, якщо виявляється хворобливе ущільнення на тілі, не слід впадати в паніку. У разі раку новоутворення при натисканні, як правило, не викликає болю. Проте, з будь-яким ущільненням слід звертатися до лікарів.

Також обов'язково потрібно відвідати мамолога при виникненні болю в молочних залозах. Але думати про те, що це рак, не варто: злоякісні ущільнення зазвичай не провокують больових відчуттів.

Найчастіше можна прочитати, що одним із симптомів, які говорять про можливе колоректальний рак, є запори. Але це так, якщо спостерігаються й інші зміни в роботі кишечника: переміжна з запорами діарея, кров в стільці, зміна його кольору і запаху. У більшості випадків запор без супроводжуючих симптомів вказує на необхідність перегляду режим харчування і фізичних навантажень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що фізичні вправи допомагають знизити ризик розвитку семи видів злоякісних пухлин.

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