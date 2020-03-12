Рецепт антисептика від коронавірусу: у ВООЗ сказали, як приготувати

На фоні поширення у світі епідемії коронавірусу, Всесвітня організація охорони здоров'я поширила рекомендації щодо самостійного виготовлення спиртовмісного гелевого антисептика.

Відповідний документ із докладною інструкцією опублікований у мережі. В ньому зокрема розписані декілька варіантів приготування такого засобу особистої гігієни.

Так, для того, щоб отримати 1 л гелю, який є оптимальним варіантом для домашніх умов або локальної аптеки, необхідно використати 833,3 мл етилового спирту, 41,7 мл пероксиду водню, 14,5 мл гліцерину.

ВООЗ дала "рецепт" гелевого антисептика

Зазначається, що ці інгредієнти потрібно розчинити із додаванням необхідної кількості кип’яченої чи дистильованої води й зберігати у герметичній місткості.

Водночас уже приготовлений антисептик можна розлити у місткості меншого об'єму для зручнішого використання.

Крім цього, у ВООЗ додали, що в багатьох країнах Європи та світу, у зв'язку з поширенням панічних настроїв серед населення, спекуляцій та неефективних дій влади, спостерігається брак засобів захисту, які можуть запобігати зараженню коронавірусом, а також поширенню епідемії. Зокрема йдеться про антисептики, захисні маски та респіратори.

Також в організації підкреслили, що звичайні маски не гарантують захисту від коронавірусу. Тож здоровим людям, які не належать до визначених груп ризику, немає сенсу застосовувати маски. Однак ці засоби повинні використовувати хворі й ті, хто мають ризик захворіти, а також медичні працівники.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поділилася важливими порадами щодо того, який із популярних антисептиків краще вибрати і чи захистить він від коронавірусу.

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