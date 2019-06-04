Популярна ягода може "вбивати" супербактеріі: в чому суть

Нові дослідження показали, що молекули журавлини роблять бактерій більш чутливими до антибіотиків, розкриваючи подвійний механізм даного процесу.

Вчені з Університету Макгілла в Квебеку разом з Національним інститутом наукових досліджень вивчили потенціал журавлини в боротьбі з "супербактеріями", повідомляє Medical News Today.

Для експерименту були обрані бактерії, які викликають інфекції сечовивідних шляхів, пневмонію і гастроентерит, включаючи Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa і Escherichia coli. Дані культури стали більш чутливими до антибіотиків під впливом екстракту журавлини за допомогою 2 основних механізмів:

зміна проникності мембрани бактерій для антибіотика; порушення механізму, за допомогою якого бактерії зазвичай виробляють резистентність з лікарських засобів.

Журавлина може допомогти в боротьбі з "супербактеріями"

"Зазвичай, коли ми в лабораторних умовах впливаємо на бактерії антибіотиком, у них з часом виробляється резистентність. Але коли ми одночасно обробляли бактерії антибіотиком і екстрактом журавлини, резистентність не розвивалася. Ми були дуже здивовані цим фактом і вважаємо, що це відкриття може допомогти в боротьбі з проблемою стійкості супербактерій до лікарських засобів ", - зазначила Наталі Туфенкджі, професор хімічної інженерії в Університеті Макгілла.

Зловживання антибіотиками як серед людей, так і у тварин привело до появи резистентних до лікарських засобів супербактерій. Перенаселеність, глобальна міграція і погані санітарні умови - це лише деякі з причин загострення проблеми лікарської стійкості.

Як раніше повідомляв MedOboz, через широке поширення суперинфекций уряд України затвердив Національний план дій по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів.

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